Katy Perry celebra su Navidad más disparatada en 'Cozy Little Christmas'

Katy Perry ha relanzado su canción navideña con 'Cozy Little Christmas' con un divertidísimo videoclip, como viene siendo habitual en los vídeos de la artista. Eso sí, si esperabas ver estampas navideñas llenas de nieve y reuniones familiares junto a la chimenea... ¡Ve olvidándote!

Katy Perry en el vídeo de 'Cozy Little Christmas' / Youtube / Katy Perry

'Cozy Little Christmas', la canción navideña que Katy Perry lanzó el año pasado en exclusiva para la plataforma musical de Amazon, ha vuelto para convertirse en un nuevo hit navideño.

La artista ha decidido relanzarla con un llamativo videoclip realizado por el estudio WATTS, especializado en animación, para presentarnos una colorida Navidad al más puro estilo Katy Perry.

Con claras referencias a uno de sus vídeos más icónicos, 'California gurls', podemos ver a Katy Perry interpretando el tema desnuda boca abajo. Aunque en esta ocasión en lugar de reposar sobre una esponjosa nube lo hace mientras un reno le hace un masaje.

No sabemos donde ha ambientado el vídeo de 'Cozy Little Christmas' pero no tiene nada que ver con las típicas postales navideñas con paisajes nevados, chimeneas y ropa de invierno.

A pesar de que no falta ningún detalle navideño, Katy recibe a Santa Claus para tomarse unos días de relax en una piscina tomando el sol, haciéndose masajes y bebiendo cócteles (muchos cócteles) junto a sus animados nuevos amigos.