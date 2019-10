Katy Perry vive un apasionado romance en su nuevo single 'Harleys In Hawaii'

Katy Perry nos sorprende con un nuevo single, ' Harleys In Hawaii' , un tema pop con inspiración caribeña que nos llega como una ola tras el éxito de ' Never Really Over' y su discreto -en cuanto a sus resultados en las listas internacionales- ' Small Talk ', en el que también ha participado Charlie Puth.

Katy Perry sigue adelante con su proyecto musical, del que nos presenta ahora 'Harleys in Hawaii', un tema pop calmado fácil de escuchar pero sin melodía memorable, más allá de una cadencia de inspiración caribeña que se hace más marcada cuando entona el estribillo, con su "When I hula hula, hula / So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler". Un tema para el que también ha contado -como ya hiciera en 'Small Talk'- con la participación de Charlie Puth, tanto en la autoría como en la producción del mismo.

Katy se inspiró para este 'Harleys in Hawaii' durante un viaje a la isla con su chico, el actor Orlando Bloom. Así que es fácil imaginárselos montando una Harley, mientras la cantante "va en la parte de atrás, agarrándose fuerte":

Riding Harleys in Hawaii-ai

I’m on the back i’m holding tight-ai

Want you to take me for a ride, ride

When I hula hula, hula

El vídeo, dirigido por Manson y producido por Oscar Romagosa, Christy Alcaraz y Targa Sahyoun, nos presenta una historia con una imagen muy cuidada y sugerente, y en la que vemos a Katy viviendo un apasionado romance con un motero, mientras se divierte con sus amigas en la isla y presencia peleas de bar con un cócktel en la mano... ¿Serán así las vacaciones de los Sons of Anarchy en el caribe?

Hace unos meses, Katy Perry comunicaba su intención de ir publicando singles sueltos, sin que tengan que formar parte necesariamente de un nuevo álbum, sumándose así a las nuevas formas de adaptarse a una industria en la que los protagonistas son los temas, las canciones en sí mismas, más allá de los discos.

LETRA DE 'HARLEYS IN HAWAII' DE KATY PERRY

Boy, tell me can you take my breath away

Cruising down a heart shaped highway

Got you swerving lane to lane

Don’t hit the brakes

‘Cause i’m feeling so safe

____________

I’ll be your baby on a Sunday

Oh why don’t we get out of town

Call me your baby

On the same wave

Oh no no there’s no slowing down

____________

You and I I

Riding Harleys in Hawaii-ai

I’m on the back i’m holding tight-ai

Want you to take me for a ride, ride

When I hula hula, hula

So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler

There’s pink and purple in the sky

We’re riding Harleys in Hawaii

____________

Let me run my fingers through your salty hair

Go ahead explore the island

Vibes so real that you can feel it in the air

I’m revving up your engine

I’ll be your baby on a Sunday

Oh when do we go out of town

Call me your baby

Catch the same wave

Oh, no no there’s no slowing down

____________

You and I I

Riding Harleys in Hawaii-ai

I’m on the back i’m holding tight-ai

Want you to take me for a ride, ride

When I hula hula, hula

So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler

There’s pink and purple in the sky

We’re riding Harleys in Hawaii

____________

Oooooooo

No, no

Oooooooo

(you and I)

____________

You and I I

Riding Harleys in Hawaii-ai

I’m on the back i’m holding tight-ai

Want you to take me for a ride, ride

When I hula hula, hula

So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler

There’s pink and purple in the sky

We’re riding Harleys in Hawaii

____________

I’ll be your baby on a Sunday

Oh Oh

Call me your baby

Catch the same wave

Oh Oh

We’re riding Harleys in Hawaii