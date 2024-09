Katy Perry en los MTV VMAs 2024: su actuación flotando en el aire y el cameo de Orlando Bloom

El regreso de Katy Perry al circuito musical está siendo uno de los más destacados de los últimos años. La autora de Roar decidió tomarse un descanso de la música para centrarse en su familia y 143, su nuevo álbum, ha supuesto su vuelta por todo lo alto.

La de Santa Bárbara se ha dado un auténtico baño de masas por parte de sus compañeros en la gala de los MTV VMAs 2024, recibiendo el prestigioso premio MTV Video Vanguard para homenajear el impacto que han tenido las producciones audiovisuales vinculadas a su música a lo largo de su carrera.

Katy Perry se une así a un selectísimo club en el que solo figuran mujeres desde su creación en 2016: Rihanna, Pink, Jennifer López, Missy Elliott, Nicki Minaj y Shakira. De hecho, ha sido la colombiana la encargada de pasar el testigo, ya que fue la última ganadora del premio en 2023.

Como es habitual con este galardón, la artista ha llevado a cabo un espectacular número de medley en el que ha cantando algunos de sus grandes éxitos: California Gurl, Dark Horse, Fireworks, Roar, ET, California Gurl, I Kissed A Girl y Teenage Dream. Además, la cantante ha aprovechado para interpretar sus últimos adelantos, Lifetimes y I'm His, He's Mine.

Pero lo que más destacó de la actuación, además de que removiera la nostalgia tanto de los presentes en el evento como de los espectadores, fue la gran performance que realizó Katy Perry, con la que dejó claro el merecido reconocimiento.

La cantante comenzó la actuación suspendida en el aire con un arnés, que simulaban que la artista flotaba. Durante varias canciones la vocalista de Woman's World bailó y cantó desafiando la gravedad.

La artista se elevó en medio de una circunferencia iluminada. Finalmente, ya sobre el suelo, dio paso a la artista Doechii para entonar juntas su tema inédito, I'm His, He's Mine. Mientras, el equipo de baile tenía un estilo futurista.

En la siguiente parte de la actuación fui introducida una plataforma deslizante, donde la artista subió, bailó y se deslizó al son de sus temas más típicos

Por último reapareció en el escenario con unas alas gigantes a la espalda y se mostró muy cercana con su público, que no paraba de aplaudirle.

Entrega del premio con Orlando Bloom

La cantante recogió el Video Vanguard Award nada menos que de las manos de su marido, Orlando Bloom. Y muy emocionada y cansada por el esfuerzo de la actuación agradeció todos los éxitos de su carrera a su discográfica y a sus fans.

Por supuesto, no faltó humor en su discurso "Todo esto lo hice el primer día de regla, ¿podéis creerlo?".

La cantante le dio un especial agradecimiento a la comunidad LGTBIQ+, "sin la cual no estaría aquí". Además, le dio las gracias al actor "por mantenerla en la tierra y celebrar" todos sus éxitos.

Katy Perry también se mostró muy concienciada con la salud mental: "He escuchado mucho 'haz esto, no hagas eso, usa menos, usa más ahora, no te cortes el pelo'... una de las mayores razones por las que estoy aquí ahora mismo es porque aprendí a bloquear todo el ruido contra el que cada artista tiene que luchar constantemente, especialmente las mujeres".

El Vanguard Award es un premio más que merecido dada la trascendencia que ha tenido la figura de la cantante en la música desde su irrupción en la década de 2010. Tal y como explicó Bruce Gillmer, productor ejecutivo de los VMA, cuando se dio a conocer la noticia, Katy Perry resulta "una potencia musical y un verdadero ícono de la cultura pop".