Todas las actuaciones musicales de los Premios MTV VMAs

Los MTV Video Music Awards de este 2024 han cumplido con muchas de las expectativas. La gala de premios destacó, por supuesto, por los grandes galardonados como Billie Eilish, Eminem y Taylor Swift, quien consiguió superar a Beyoncé en el récord de estatuillas. Sin embargo, el evento también será inolvidable por momentos icónicos como el homenaje a Britney Spears de Megan Thee Stallion o la intérprete de Love Storybailando junto a Karol G.

Pero si algo protagonizó la gala de los MTV VMAs fueron las actuaciones musicales. Por supuesto, Katy Perry selló su vuelta a la música por su especial show tras recoger el MTV Video Vanguard Award, mientras que Karol G demostró su magnetismo al son de Si antes te hubiera conocido.

Además, Sabrina Carpenter Shawn Mendes y Camila Cabello dieron mucho de qué hablar con sus actuaciones, pues desde que la autora de Expresso revelara en sus letras que hubo un triángulo amoroso entre ellos cualquier gesto se mira con lupa.

Repasamos todas las actuaciones de los MTV VMAs:

Karol G

Karol G puso el punto latino a la gala interpretando su éxito indiscutible Si antes te hubiera conocido. La cantante hizo un homenaje a los países de Latinoamérica rodeada de sus banderas, pero el gran hito de La Bichota fue hacer bailar bachata a la propia Taylor Swift. Un momento que quedará para la posteridad.

Katy Perry

Katy Perry cogió con ganas el escenario y aprovechó también la nostalgia de todos los presentes. La cantante volvió a demostrar que sus performances son inolvidables flotando en el aire y cantando temas míticos como Dark Horse, Fireworks, Roar, ET, California Gurl, I Kissed A Girl, Teenage Dream con un espectáculo inigualable. La cantante también aprovechó para interpretar sus últimos adelantos, Lifetimes y I'm His , He's Mine.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter se adaptó completamente a la estética especial de los VMAs y en mix de Please, please, please, Taste y Expresso la cantante contó con elementos estelares en su puesta en escena. La estadounidense demostró que es la artista del momento y no desaprovechó la oportunidad de hacer un guiño a Cabello y Mendes, pero esta vez con un astronauta y una alienígena con beso de la cantante incluido.

Rauw Alejandro

El artista puertorriqueño también puso su toque latino con una actuación formada por un mix de Touching The Sky, Diluivo y Déjame entrar con una gran performance enfundado en una gabardina y un sombrero, al igual que su grupo de baile.

Lenny Kravitz

El rock llegó de la mano de Lenny Kravitz, quien con su guitarra eléctrica y una gran cantidad de músicos sobre el escenario interpretó las canciones Are You Gonna My Way, Human y Fly. El artista demostró que todavía está en plena forma.

Camila Cabello

Con una versión muy oscura de sí misma y con el pelo de nuevo moreno la artista interpretó sus temas Godspeed y June Gloom, rompiendo con sus eras musicales anteriores y dejando claro su nuevo estilo más urbano.

Shawn Mendes

Por su parte, Mendes se enfundó en una guitarra y lo dio todo al ritmo de su tema Nobody Knows, con el que emocionó en la gran gala musical.

Anitta

Como no podía ser de otra manera, Anitta demostró una vez su sensualidad con su estilo funk y latino y un gran equipo con el que interpretó Paradise, Alegria y Savage Funk.

Halsey

Halsey estrenó en directo Ego, su último adelanto del álbum The Great Impresonator. La cantante hizo vibrar a los presentes simulando un garaje en el que tocar este tema tan punk, y al puro estilo del videoclip lució una peluca corta pelirroja. Pero, además, apareció por sorpresa la banda italiana Maneskin, que lo dio todo junto a la artista.

Lisa

Aunque se echó mucho de menos a Rosalía, Lisa la llevó de alguna forma al escenario al interpretar en los VMAs su tema juntas, New Woman. La tailandesa mezcló esta colaboración con Rockstar.

Eminem

Eminem celebró su galardón nada menos que con su tema premiado, Houdini, el que interpretó en el escenario con un equipo que lucía pelucas a juego. El exitoso tema fue mezclado por el intérprete con Somebody Save Me.

Megan Thee Stallion

Además de presentar la gala de los MTV VMAs 2024, la artista también tuvo tiempo de actuar, e impresionó a los invitados y a los espectadores con temas como BOA, HISS, B.A.S y Mamushi. A la artista la acompañaron un gran equipo de bailarinas con las que interpretó su mejor coreografía.

Chappell Roan

Roan, una de las protagonistas de la gala demostró que ha llegado a la industria musical para quedarse con una actuación espectacular de su exitoso tema Good Luck, Babe. Mucho fuego y muchas armaduras fueron la combinación perfecta para un estreno por todo lo alto.

Benson Bone

La calma llegó de la mano de Benson Boone, quien tocó al piano su tema Beautiful Things, con quien emocionó en un principio, pero en el estribillo dio hasta volteretas en el aire.

GloRilla

El tema en directo Yeah Go convirtió la gala en todo un descontrol e hizo rapear y perrear al público hasta el suelo. los vítores a la artista inundaron el recinto. ¡Qué mas se puede pedir!

Teddy Swims

Una perfecta interpretación de Lose Control inundó el recinto de los VMAs. Con tan solo un pie de micro y su presencia, Swims demostró el gran artista que es.

Jessie Murph

La canción Wild Ones brilló en el escenario en la voz de su autora Jessie Murph, que demostró su perfecto directo con tan solo un micrófono y sutiles movimientos, acompañados de una banda a la altura.

Le Sserafim

La girl band entonó su tema Crazy a la par que interpretaba su simétrica coreografía que arrancó la ovación de un público muy entregado.

LL Cool J

El rapero movió a un público con gorros rojos al son de sus tmlas Headsprung, Going Back To Cali, Bring The Noise y más canciones en un gran remix con el que hasta se bajó a las gradas.