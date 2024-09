Katy Perry: sus planes de boda con Orlando Bloom, sus exigencias con el sexo y su hija

Katy Perry ha vuelto a la música después de unos años dedicándose a su familia y a otros proyectos profesionales. La artista aprovecha su regreso a la industria para hablar abiertamente de distintos temas, entre los que se encuentra su faceta más personal.

Y es que además de marcar un antes y un después con su canción I Kissed A Girl, la cantante tiene una vida al margen de los focos también muy interesante.

Esta comienza en su relación con Orlando Bloom, y pasa por haberse casado con el actor y formado una familia. Te contamos los detalles más interesantes de la vida personal de Katy Perry.

Un romance con altibajos

A día de hoy Katy Perry y Orlando Bloom son de las parejas más estables de Hollywood, pero no siempre ha sido así. Retrocediendo a sus inicios, cabe destacar que el actor y la cantante se conocieron en la fiesta de los Globos de Oro de 2016.

El primer encuentro se dio cuando Bloom intentó comerse una hamburguesa de la mesa de Perry, lo que les hizo comenzar a hablar. Con el tiempo empezaron a salir, pero pasaron por una breve ruptura en 2017.

No obstante, en 2019 anunciaron su compromiso, justo el Día de San Valentín. Y todo ello es gracias a la terapia de pareja, de la que ha hablado abiertamente la intérprete de Roar.

Antes de asistir juntos a terapia, pasaron por separado por un retiro terapéutico muy exclusivo que les hizo mejorar su comunicación y su autoconciencia.

Sus planes de boda incluían pasar por el altar en Japón de 2020, pero debido a la pandemia por la COVID-19 la ceremonia fue pospuesta, y de momento se desconoce si la pareja ha elegido una nueva fecha.

Daisy, su hija con Bloom

Aunque la pareja ya compartía su vida con Flynn, el hijo de Orlando Bloom con Miranda Kerr, decidieron dar un pasito más y tener un hijo juntos.

Así, en 2020 nació Daisy Dove, a la que la cantante le ha dado todos los cuidados durante estos cuatro años antes de volver a la música. Según ha expresado Perry, es el amor de su vida y está comenzando a descubrir la música de su madre y lo que significa que sea famosa.

La vida sexual junto al actor

Aunque no es habitual conocer la vida sexual de las parejas de famosos, lo cierto es que Katy Perry reveló recientemente su modus operandi en la cama con Orlando Bloom.

"Si bajo las escaleras y la cocina está limpia y tú ya lo has hecho todo, has lavado todos los platos y has cerrado todas las puertas de la despensa, más vale que estés preparado para que te chupe la polla", explicó la cantante en Call Her Daddy. "Quiero decir algo así como literal. Ese es mi lenguaje del amor", expuso.