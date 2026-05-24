Bad Gyal llora de emoción durante su concierto en A Coruña tras actuar con Bad Bunny

Bad Gyal continúa su gira con el álbum Más Cara (2026), que este sábado 23 de mayo la ha llevado hasta el Coliseum de A Coruña con un concierto precedido por la sorprendente aparición de la artista en el primer show de Bad Bunny en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Después de actuar ante 59.000 personas con el puertorriqueño, la catalana ha sido la protagonista de su propio espectáculo antes de cerrar su recorrido por España el 29 de mayo en Sevilla. Después, Bad Gyal continuará el tour en América para seguir conquistando al público con su sensualidad.

Sin embargo, en A Coruña se ha vivido un momento muy emotivo cuando la cantante no ha podido contener las lágrimas mientras cantaba Otra vez más, un tema de desamor cuyo estribillo dice así: "Otra ve' más en leído / Si quiere', borro y lo olvido / 'Toy fría con lo vivido / Si ahora no está', no esté' conmigo".

Después de interpretar esta parte, Bad Gyal ha omitido tres versos por la emoción. "Nos conocemo' desde los veinte / Yo a ti siempre te tengo presente / Tú sigue' poniéndome demente" son las frases que no ha podido cantar.

Ante la viralización de este momento, las redes sociales han empezado a especular sobre el motivo de estas lágrimas. Sin embargo, Bad Gyal no pronunció al respecto durante el show y se limitó a seguir cantando una vez se recuperó.

Precisamente esta misma semana saltó la noticia de que Bad Gyal mantiene una relación con Noah Luis Broen, un modelo de 29 años nacido en Basilea. Ambos fueron pillados besándose en Tenerife.