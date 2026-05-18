Lola Índigo invita a Kenia Os a su concierto de Ciudad de México para cantar 'Fifty Fifty'

Lola Índigo y Kenia Os, en el Tecate Emblema de Ciudad de México. | X

Romance de 1 Noche de Verano ha dado su pistoletazo de salida. Lola Índigo arrancó su nueva gira este domingo en Ciudad de México y lo hizo acompañada de Kenia Os.

La intérprete madrileña invitó a su compañera a subirse al escenario del Festival Tecate Emblema para cantar Fifty Fity, su recién lanzada colaboración grabada para el disco K de Karma de la mexicana.

Las dos intérpretes lo dieron todo sobre el escenario e hicieron bailar al público antes de dedicarse unas bonitas palabras de cariño.

"Esta es la primera artista femenina de España que me abre las puertas de su país", dijo Kenia Os a la que Lola Índigo abrazó con cariño para luego decirle: "Te queremos ver allí, te estamos esperando". "Todavía falta, todavía no lleno", respondió. "Lo llenarás, mi reina, lo llenarás", añadió Lola Índigo a la que el público vitoreó diciendo Lola, hermana, ya eres mexicana.

El debut de 'TUS INICIALES' en concierto

El debut de Romance de 1 noche de verano estuvo cargado de emoción, mucha música y TUS INICIALES. Lola Índigo interpretó por primera vez en concierto esta canción que ha supuesto su renacer artístico y que cuenta con un videoclip muy especial grabado nada menos que en y que ha grabado el vídeo.

Lola Índigo interpretó esta canción que ya había cantado en los Billboard Mujeres Latinas cuando recogió el Premio Evolución Artística de la mano de David Bisbal.