Querido se atreve con una versión de 'Superestrella' de Aitana

Querido se confiesa en Instagram y, aunque hay canciones que a priori no encajan con su estilo, a los gallegos les hacen saltar de su asiento.

Así empezó su serie Canciones que no sabemos pero nos gustaría, con versiones Quiero decirte de Ana Mena y Abraham Mateo y Te Voy a Esperar de Juan Magán y Belinda que han llamado la atención al equipo de Cuerpos especiales y que han inspirado una nueva sección en el morning de Europa FM.

La entrevista con Eva Soriano y Dani Piqueras se ha cerrado este martes con un juego que no ha sido otra cosa que hacer trabajar a Andrés Ferreiro. Con Antón Vigara a la guitarra, el vocalista ha tenido que hacer suya nada menos que Superestrella de Aitana. "Pido perdón antes de nada porque me encanta su último disco y lo que va a pasar es algo que no hubiese querido que pasase nunca", ha dicho antes de empezar con este hit.