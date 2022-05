Kylie Minogue estrena el remix de 'Can't get you out of my head' 20 años después

Hay canciones que, por muchos años que tengan, siempre serán reconocidos y recordados. Uno de estos es ‘Can't get you out of my head’ de Kylie Minogue, estrenado en 2001, que sigue sonando en cualquier lado.

21 años después, Kylie Minogue ha sacado el remix de este tema. Es bastante similar al original, aunque tiene un aire mucho más moderno. Se trata de una colaboración con la productora surcoreana Peggy Gou y lo ha presentado aprovechando el festival de Cannes.

El videoclip utiliza muchos toques futuristas y muestra a una mujer que espera al dentista, mientras ella imagina a Kylie dentro de su cabeza cantando y bailando, acompañada de sus bailarinas.

Una fantasía futurista

Era ella misma la encargada de subir el video a sus redes sociales para anunciarlo: "Ha sido muy divertido trabajar con Magnum y la increíble Peggy Gou en el remix y el vídeo de ‘Can't get you out of my head’. Estoy muy emocionada de volver a Cannes para este lanzamiento. Espero que os guste tanto como a nosotras",