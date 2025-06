Kylie Minogue pospone algunos conciertos de 'The Tension Tour' a causa de una infección

Kylie Minogue está en pleno The Tension tour, la gira internacional con la que celebra sus últimos álbumes, Tension y Tension II. La artista lo ha dado todo en sus shows en Reino Unido, tanto que se ha encontrado con un bache por el camino.

La artista australiana ha compartido un comunicado por sus redes sociales explicando que, por motivos de salud, no podrá seguir la gira con normalidad: "Como algunos sabréis, hace una semana terminamos la etapa de The Tension Tour en Reino Unido. Conseguí cruzar la línea de meta, pero desafortunadamente he sucumbido a una infección viral (Hola laringitis)".

Este problema de salud obliga a la artista a descansar más del o esperado, y así lo ha detallado ella misma: "He hecho lo posible para recuperarme rápido y empezar nuestra siguiente serie de conciertos este lunes, pero me temo que necesito tomarme varios días para estar lo suficientemente bien para volver al escenario y actuar de la mejor manera para vosotros".

"Lo siento mucho mucho. No he tenido opción y tengo que posponer de lo planeado los shows de Berlín, Lodz, Kaunas y Tallin", ha confirmado Minogue, sin detallar nuevas fechas.

Eso sí, la cantante ha advertido: "Por favor, mantened vuestras entradas, vamos a hacer todo lo posible por reubicar las fechas, y os actualizaremos sobre ello muy pronto".

Por último Kylie Minogue se ha disculpado y ha mostrado su malestar. Pero pro lo que parece, solo serán unos días de descanso. En España, por ejemplo, de momento se la espera con normalidad con sus dos conciertos programados: el 12 de julio en el Bilbao BBK Live y el 14 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.