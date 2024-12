La reacción de Kylie Minogue tras la filtración del tema que compuso para Prince: "Está desconcertada"

7 premios Grammy, 1 Óscar, un show en la Super Bowl y un sinfín de singles y álbumes que han marcado su carrera musical. Prince ha sido (y siempre será) una de las figuras más reconocidas dentro del panorama musical mundial.

A pesar de habernos dejado en 2016, lo cierto es que todavía sigue habiendo ciertas curiosidades en torno a su historia como artista. Y es que Kylie Minogue escribió Baby Doll, un tema que grabó Prince y nunca llegó a ver la luz. Tal y como contó la artista en una entrevista con Apple Music, la historia de esta canción comienza en los años 90 cuando Kylie Minogue fue a uno de los conciertos de Prince en Londres. Fue entonces cuando ella se armó de valor para proponerle trabajar con él para su nuevo disco.

"Tuve un sueño casi hecho realidad, que fue con Prince", confesaba en una entrevista con Apple Music en 2020. "Pasamos el rato juntos y él me puso un poco en un aprieto. Me dijo: 'Entonces, ¿dónde están tus letras? Y yo estaba como 'no sé cuando, te configuren el micrófono. Fue muy raro'", relató.

"Solo escribí algunas letras. Ni siquiera escribía canciones en ese entonces. Quiero decir, quería hacerlo, pero realmente no lo hice. (...) Le di algunas letras y esto es como en los viejos tiempos", señala. Hasta que un día a Kylie le llegó el cassete con su canción grabada por Prince. "Él durmió cuatro horas o algo así y simplemente creó cosas durante el resto de las otras 20. Eso fue mi 'casi', nunca lo grabamos"

"Se lo sugerí a mi sello y creo que él hubiera querido que lo hiciera todo, pero a ellos no (...) Puede que yo haya sido un poco valiente, pero no lo era… No sé. No estaba lo suficientemente seguro de mí mismo como para decir que no", añadió.

La filtración de Baby Doll

De aquella grabación, han pasado más de tres décadas. Sin embargo, hace apenas tres días, Baby Doll ha llegado a YouTube. Según cuenta la descripción del vídeo, el tema fue grabado por el artista de Purple Rain entre abril y mayo de 1992 en los Studios 301 de Sídney, durante la gira Diamonds And Pearls Tour del artista de Purple Rain. La letra fue escrita por Kylie Minogue.

El año pasado, se lanzó la reedición de Diamons and Pearls (disco de Prince en 1991), un proyecto que un principio se iban a incluir las canciones de este álbum y de Symbol, el trabajo discográfico que le siguió. Sin embargo, nunca se incluyó Baby Doll, ya que finalmente se limitó a las grabaciones realizadas hasta octubre de 1991 y como consecuencia, la exclusión de esta.

La reacción de Kylie Minogue tras la filtración, según The Sun

Sin embargo, fuentes cercanas a Kylie Minogue ha contado a The Sun que la artista está "tan desconcertada como todos los demás sobre el origen de la filtración".

"Se lo entregaron inicialmente en un casete en los años noventa y, desde la muerte de Prince en 2016, pertenece a su patrimonio", señala. Según explica la fuente, "cualquier filtración es molesta, pero es bueno para los fanáticos finalmente saber cómo suena la misteriosa canción. Dios sabe que han esperado lo suficiente".

“En cuanto a lo que sucederá ahora, si es que sucede algo, los fans tendrán que esperar y verlo”, señala.