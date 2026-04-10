Lady Gaga y Doechii estrenan 'Runaway', su canción para 'El diablo se viste de Prada 2'

Runaway, la colaboración de Lady Gaga y Doechii para El diablo se viste de Prada 2, ya está aquí. La pareja de artistas se ha adelantado al estreno de la película —previsto para el viernes 30 de abril— y ha lanzado en plataformas la canción, tema principal de la banda sonora cuyo primer adelanto pudimos escuchar en el tráiler final de la cinta protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

La canción, compuesta por Gaga, Doechii, Andrew Watt, Bruno Mars, D'Mile, Cirkut y Jayda Love, lleva como título el nombre de la revista ficticia que dirige Miranda Priestly (Meryl Streep), quien en la secuela de la película de 2006 se enfrenta a Emily Blunt, su antigua asistente que trabaja ahora en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con un presupuesto publicitario que esta necesita desesperadamente.

Runaway supone la primera colaboración de Lady Gaga con un rapera. Doechii le da al tema un toque urbano y fresco que la convierten en pegadiza y muy bailable.

Primer concierto de 'Runaway'

La canción se ha lanzado este viernes 10 de abril y el jueves 9 Lady Gaga quiso presentarla a sus fans durante su concierto en Saint Paul (Minnesota).

La cantante, que se enfrenta al final de The Mayhem Ball, que cierra el lunes 13 de abril en Nueva York, sorprendió al público desfilando junto a sus bailarines mientras sonaba el tema en el Grand Casino Arena. Sin duda la mejor carta de presentación para esta canción en la que Lady Gaga y Doechii repiten en su estribillo el lema Puedo convertir una pista de baile en una pasarela.

La letra en español de 'Runaway'

[Intro]

No importa qué, no importa qué

Tienes que lucirte

[Verso 1: Lady Gaga]

Camina, me siento fabulosa

Me siento libre, me siento completamente yo

Odia todo lo que quieras, pero soy peligrosa

Te vas a quemar la lengua con este chisme

Puede que llegue tarde, puede que llegue a tiempo

Solo espera, ya voy, ji-ji

Esta rutina de paparazzi

Perra, vine para que me vean

[Pre-Estribillo: Doechii]

Sí, sirve un poco de actitud

Sí, con un toque de culo

Sí, tengo a la primera fila gritando

Vale (Vale), vale (Vale)

Sí, da una vueltita

Sí, hazles saber que soy esa chica

Sí

[Estribillo: Doechii & Lady Gaga]

De lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Súbelo, date la vuelta

Perra, de lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Súbelo, date la vuelta

Perra, de lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

[Verso 2: Doechii]

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Diles: “Haz sitio”, mi cuerpo es el plato principal

Puedo convertir a una hater en fan

Cámaras brillando, luces encendidas, dándolo todo

Click, click, click, click, a donde voy (Rrr)

Lo tengo, no puedes alcanzarme, rostro impecable

Nunca me verás esperando en la puerta, no (Sí)

Quítate del medio, perra

[Pre-Estribillo: Doechii]

Sí, sirve un poco de actitud

Sí, con un toque de culo

Sí, tengo a la primera fila gritando

Vale (Vale), vale (Vale)

Sí, da una vueltita

Sí, hazles saber que soy esa chica

Sí

[Estribillo: Doechii & Lady Gaga]

De lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Súbelo, date la vuelta

Perra, de lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Súbelo, date la vuelta

Perra, de lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Súbelo, date la vuelta

Perra, de lunes a domingo

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela

Súbelo, date la vuelta (Woo)

Puedo convertir una pista de baile en una pasarela