Lady Gaga y Doechii estrenan 'Runaway', su canción para 'El diablo se viste de Prada 2'
Lady Gaga no ha esperado al estreno de El diablo se viste de Prada 2 para lanzar Runaway, su colaboración con Doechii compuesta para la película de Meryl Streep y Anne Hathaway. El tema no solo está disponible en plataformas sino que la intérprete de Dead Dance lo ha estrenado en su concierto de este jueves en Saint Paul (Minnesota).
Runaway, la colaboración de Lady Gaga y Doechii para El diablo se viste de Prada 2, ya está aquí. La pareja de artistas se ha adelantado al estreno de la película —previsto para el viernes 30 de abril— y ha lanzado en plataformas la canción, tema principal de la banda sonora cuyo primer adelanto pudimos escuchar en el tráiler final de la cinta protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.
La canción, compuesta por Gaga, Doechii, Andrew Watt, Bruno Mars, D'Mile, Cirkut y Jayda Love, lleva como título el nombre de la revista ficticia que dirige Miranda Priestly (Meryl Streep), quien en la secuela de la película de 2006 se enfrenta a Emily Blunt, su antigua asistente que trabaja ahora en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con un presupuesto publicitario que esta necesita desesperadamente.
Runaway supone la primera colaboración de Lady Gaga con un rapera. Doechii le da al tema un toque urbano y fresco que la convierten en pegadiza y muy bailable.
Primer concierto de 'Runaway'
La canción se ha lanzado este viernes 10 de abril y el jueves 9 Lady Gaga quiso presentarla a sus fans durante su concierto en Saint Paul (Minnesota).
La cantante, que se enfrenta al final de The Mayhem Ball, que cierra el lunes 13 de abril en Nueva York, sorprendió al público desfilando junto a sus bailarines mientras sonaba el tema en el Grand Casino Arena. Sin duda la mejor carta de presentación para esta canción en la que Lady Gaga y Doechii repiten en su estribillo el lema Puedo convertir una pista de baile en una pasarela.
La letra en español de 'Runaway'
[Intro]
No importa qué, no importa qué
Tienes que lucirte
[Verso 1: Lady Gaga]
Camina, me siento fabulosa
Me siento libre, me siento completamente yo
Odia todo lo que quieras, pero soy peligrosa
Te vas a quemar la lengua con este chisme
Puede que llegue tarde, puede que llegue a tiempo
Solo espera, ya voy, ji-ji
Esta rutina de paparazzi
Perra, vine para que me vean
[Pre-Estribillo: Doechii]
Sí, sirve un poco de actitud
Sí, con un toque de culo
Sí, tengo a la primera fila gritando
Vale (Vale), vale (Vale)
Sí, da una vueltita
Sí, hazles saber que soy esa chica
Sí
[Estribillo: Doechii & Lady Gaga]
De lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Súbelo, date la vuelta
Perra, de lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Súbelo, date la vuelta
Perra, de lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
[Verso 2: Doechii]
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Diles: “Haz sitio”, mi cuerpo es el plato principal
Puedo convertir a una hater en fan
Cámaras brillando, luces encendidas, dándolo todo
Click, click, click, click, a donde voy (Rrr)
Lo tengo, no puedes alcanzarme, rostro impecable
Nunca me verás esperando en la puerta, no (Sí)
Quítate del medio, perra
[Pre-Estribillo: Doechii]
Sí, sirve un poco de actitud
Sí, con un toque de culo
Sí, tengo a la primera fila gritando
Vale (Vale), vale (Vale)
Sí, da una vueltita
Sí, hazles saber que soy esa chica
Sí
[Estribillo: Doechii & Lady Gaga]
De lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Súbelo, date la vuelta
Perra, de lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Súbelo, date la vuelta
Perra, de lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Súbelo, date la vuelta
Perra, de lunes a domingo
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela
Súbelo, date la vuelta (Woo)
Puedo convertir una pista de baile en una pasarela