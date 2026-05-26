Manuel Carrasco: "Pueblo Salvaje I es un disco que enseña muchas cicatrices"

Manuel Carrasco se ha adelantado al lanzamiento de Pueblo Salvaje I, su nuevo disco que llega este viernes 29 de mayo, y se ha pasado este martes por Cuerpos especiales para presentarlo.

Con su habitual buen rollo y la conexión que ya tiene con Eva Soriano y Nacho García, el cantante ha empezado explicando por qué Pueblo Salvaje I sigue a Pueblo Salvaje II, que lanzó en 2025. "El plan era complicar las cosas", ha dicho entre risas. "Quería terminar con el comienzo, como las precuelas de las pelis buenas... Podría haber tercera y cuarta parte, no lo sé todavía, y una parte cero", ha añadido.

"No lo creo pero sí podría haber una nueva saga en cinco años siguiendo este rollo", ha contado el cantante, que reconoce que este es un concepto que le gusta y le da para tirar del hilo. "Es como el árbol, la parte que se ve y la raíz de abajo. Esta parte I es como la raíz, tiene un poco más de esencia pero dentro del mismo concepto. Invito a la gente que lo escuche porque tiene su miga", ha añadido.

"Esta parte I es como la raíz del árbol, tiene un poco más de esencia pero dentro del mismo concepto"

Cuando lanzó el disco anterior, Manuel Carrasco tenía claro que habría esta primera parte. "Lo tenía todo pensado", ha seguido explicando el cantante que cuenta en este disco con la participación de Jordi Évole. El periodista es quien se encarga de la nota de prensa, en la que escribe: "Me acerqué como un sonámbulo atraído por una fuerza inexplicable..."

Se refiere con estas palabras a la primera vez que lo escuchó en directo y que lo llevó a grabar con él un programa de Lo de Évole en Londres. "La verdad que fue muy bonito el encuentro con él", ha dicho sobre Évole, con quien reconoce que ha congeniado muy bien.

Durante la grabación del programa, Manuel Carrasco vivió de cerca la cataplexia de Évole. "Es muy bestia, no sabía que era tanto. A cada ratito le pasaba", ha contado a Eva y Nacho, y ha explicado también que tuvo que ayudarlo en varias ocasiones.

La esencia de Manuel Carrasco en 'Pueblo Salvaje I'

El periodista dice también en la nota que Pueblo Salvaje I es "un disco que se escucha del tirón, que te lleva de viaje, que te enseña como es Manuel, que es un disco que contiene muchos discos dentro y que es un disco que te atrapa".

"Yo diría que es un disco que enseña muchas cicatrices y una parte que nos cuesta más trabajo enseñar en el día a día, Es un disco que tiene una sensibilidad especial y hay como clarososcuros, y creo que musicalmente es bastante amplio", ha seguido.

"Pueblo Salvaje I es un disco que enseña una parte que nos cuesta más trabajo enseñar en el día a día"

Ahora que está preparando sus próximos directos, Manuel Carrasco se ha dado cuenta de que en su carrera ha hecho canciones muy diferentes musicalmente y en temática: "Y este es un disco que engloba un pequeño resumen de todo lo que hecho en mi carrera". "Es como un cierre de época, he ampliado ir por otros caminos que no me solía meter y creativamente me ha liberado y me ha gustado".

Cuatro conciertos en Sevilla y uno en Madrid

Manuel Carrasco lleva más de 20 años de carrera y muchos conciertos a sus espaldas. A sus shows van fans de todas las generaciones. Desde un niño de seis años, que le ha mandado un mensaje al programa, a una señora de 100 años, Conchita, que conoció en 2025.

"Es increíble. Cuando vas a los conciertos lo notas, vienen familias enteras... muy bonito", ha contado el cantante para luego hablar de Cambiar, su colaboración con La Pucci y de la que dice "es una canción nacida desde el dolor, de las heridas que nos obligan a transformarnos para seguir adelante".

"Las cosas que se quedan dentro y duelen, cuando las sacas fuera en forma de canción, hay una especie de liberación y es muy bonito porque encuentras empatía en la gente que la escucha", ha contado el cantante sobre uno de los últimos adelantos de Pueblo Salvaje I. "En la herida nos encontramos todos", ha apuntado sobre esta conexión con el público.

Tras el lanzamiento del disco, Manuel Carrasco llegará al Estadio de La Cartuja en Sevilla con cuatro conciertos, cada uno con 70.000 personas, y un quinto y último en Madrid el sábado 27 de junio.

"Supermontaje y supershow. Vamos a intentar sorprender a la gente"

"Está siendo muy fuerte, es como una oportunidad única en la vida", ha dicho sobre los shows de la ciudad hispalense. "Además vamos a hacer cuatro conciertos diferentes", ha añadido confesando que su nivel de nervios es 12. "Tenemos una oportunidad única para hacer algo único y lo vamos a hacer, supermontaje, supershow. Vamos a intentar sorprender a la gente".

El cuarto concierto será el del estreno de Pueblo Salvaje I. "La gente puede elegir a qué show ir, qué época visitar y habrá también gente que vaya a los cuatro", ha seguido para luego adelantar en exclusiva que "va a haber varias colaboraciones, bastantes... y además en los diferentes días".

Manuel Carrasco ha adelantado que una será con alguien que empieza por E y el nombre de Eva Soriano da una pista. ¿Eva Amaral? ¿Jordi Évole? La respuesta la tendremos pronto, de momento toca esperar escuchando Pueblo Salvaje I, que llega este viernes a todas las plataformas.