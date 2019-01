Lady Gaga retira 'Do What U Want', su canción con R. Kelly tras las acusaciones de abuso sexual

Lady Gaga ha confesado que se arrepiente de haber trabajado con R. Kelly , al que varias mujeres acusan de abuso sexual. Por esta razón, la artista ha borrado Do What U Want de todas las plataformas digitales.

Tras la emisión Surviving R. Kelly, el documental en el que varias mujeres, entre ellas menores de edad, denunciaban los abusos sexuales por parte de R. Kelly, Lady Gaga emitió un comunicado en el que se solidarizaba con las víctimas y confesaba que se arrepentía de haber trabajado con el rapero.

"Estoy detrás de estas mujeres al 1.000%, créalas, sé que están sufriendo y con dolor, y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio. Lo que escucho sobre las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible", declara la cantante que en 2013 trabajó con el artista en la canción Do What U Want, incluida en el álbum ArtPop.

Sin embargo, la diva, víctima de una violación, declara que hizo "la canción y el vídeo en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enojada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida". Y añade que, en la actualidad, "Si pudiera volver y hablar con mí yo más joven, le diría que se sometiera a la terapia que sigo desde entonces, para poder entender el confuso estado postraumático en el que estaba".

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

Asimismo, Lady Gaga, que como ella misma dice no puede volver al pasado pero sí que puede "seguir adelante y continuar apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas, que son víctimas de agresión sexual", ha decidido eliminar su canción de las plataformas digitales y ha dejado claro que no volverá a trabajar con R. Kelly.

Actualmente, Do What U Want ya no se puede escuchar ni en Spotify ni iTunes, ni se puede ver el videoclip en Youtube; y solamente está disponible la versión que Gaga grabó con Christina Aguilera.