Lady Gaga revela que sufre estrés postraumático desde que la violaron con 19 años

La cantante Lady Gaga aprovechó su visita al centro Ali Forney de jóvenes LGTB en Nueva York para sincerarse y poder ayudar así a los que se encuentren en su misma situación.

Gaga reveló un secreto que pocos conocían. La cantante sufre de trastorno de estrés postraumático desde que fue violada cuando tenía 19 años, una trágica experiencia que reveló por primera vez en 2014.

"Tengo una enfermedad mental y lucho contra ella todos los días. Mi propio trauma y mi propia vida me han ayudado a entender el trauma de otros", dijo Gaga a los adolescentes que la escuchaban con atención. No es la primera vez que Gaga colabora con estos centros gracias al soporte de su fundación 'Born This Way'. El conmovedor discurso fue grabado y emitido para el programa 'Today' de la NBC.

"Viví cosas terribles. Ahora, después de una larga terapia física y mental puedo reírme de aquello", confesó la artista, que también recordó cómo siguió adelante "como si nada hubiera pasado". Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que pudo hablar de ello: "Ni siquiera era capaz de admitir que me hubiese pasado algo".

Gaga quiso tener un acercamiento con los jóvenes y, además de compartir con ellos su experiencia, llevó regalos, ropa y rosquillas.

'Til It Happens To You', la canción de la artista que fue nominada a un Oscar, contaba esta dramática experiencia. Desde aquí esperamos que Gaga supere sus problemas lo antes posible y triunfe como nadie en los escenarios, que es donde nos gusta verla dar lo mejor de sí misma.

"Hoy he compartido con el mundo uno de mis más profundos secretos, los secretos que te mantienen enfermo y avergonzado", escribió la diva del pop en Twitter.