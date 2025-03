Lady Gaga sufrió psicosis hace cinco años: “Me alejó de la vida de manera importante"

Cada vez son más los artistas que rompen los tabús y hablan abiertamente de sus problemas de salud mental. Lo hemos visto en el documental Metamorfosis de Aitana o en la reciente entrevista de Leiva con El País Semanal, y lo hemos visto también con Lady Gaga, que ha hablado en numerosas ocasiones sobre tema y que lo ha vuelto a hacer recientemente en el podcastThe Interview de The New York Times.

"[Hace cinco años] tuve psicosis. Perdí el contacto profundo con la realidad durante un tiempo", ha reconocido en la entrevista con motivo del lanzamiento de MAYHEM, su séptimo álbum de estudio. “Me alejó de la vida de una manera importante y, después de muchos años de trabajo duro, recuperé mi estado original”.

Lo ha contado con el tiempo pues reconoce que hablar de este episodio fácil hablar. "Odio sentirme definida por ello. Sentí que era algo de lo que me avergonzaba. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que esto puede mejorar. En mi caso, lo hizo, y estoy agradecida por ello”, apunta la cantante, que ha trabajado a lo largo de su carrera en visibilizar la salud mental.

Lady Gaga había contado en otra ocasión que tuvo que ser ingresada por un brote psicótico. No podía sentir su propio cuerpo y su frecuencia cardíaca se elevaba de manera alarmante. El doctor Paul Conti, especializado en psiquiatría por la Universidad de Stanford, fue quien le tendió la mano en el camino hacia la curación. "Ahora puedo afirmar con certeza que este hombre me salvó la vida. Por encima de todo, me dio la fuerza para reencontrarme y recuperarme a mí misma", escribió Lady Gaga en el prólogo del nuevo libro de Conti, Trauma, la epidemia invisible (Zenith, 2024).

Víctima de abusos sexuales a los 19 años

La intérprete de Abracadabra ha hablado en otras muchas ocasiones de salud mental y, sin duda, una de sus confesiones más impactantes la hizo en 2014 cuando reveló que había sido violada por alguien de la industria. Un episodio que le desencadenó estrés postraumático y que detalló en 2021 en Lo que no ves de mí, la serie documental sobre salud mental del príncipe Harry y Oprah Winfrey.

“Tenía 19 años, estaba trabajando en el negocio de la música y un productor me dijo que me quitara la ropa”, confesó la cantante. “Yo le dije que no. Pero cuando intenté marcharme, me amenazaron diciéndome que iban a quemar toda mi música. Y no pararon de pedirme que me quitara la ropa. Yo me quedé paralizada y simplemente… no puedo recordar muy bien que pasó después”.

"Me quedé paralizada y simplemente no puedo recordar lo que pasó"

La cantante tardó mucho en hablar de este episodio porque no quería volver a enfrentarse a esa persona. "Nunca lidié con ese momento. No se lo conté a nadie durante cerca de de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas”, explicó la cantante, que entonces sufrió una primera crisis psicótica. "El dolor que sentía era igual que el que sentía cuando me violaron. Me hacían muchas pruebas y nadie encontraba el motivo. Pero tu cuerpo recuerda esas cosas. No podía sentir nada, era como si mi cerebro se hubiera apagado".

Lady Gaga contó también que sentía como si una nube negra le siguiese a todas partes: "Y esa nube te dice que no vales nada, que estarías mejor muerta. Solía gritar mucho y tirarme contra las paredes. Me autolesionaba, que es lo peor que puedes hacer porque eso te pone peor”.

“Crees que con esas lesiones vas a sentirte mejor porque le enseñas a los demás lo mal que estás de manera física. Pero no, cuando te sientes así, tienes que contarlo, no mostrarlo”, apuntó la también actriz para que su experiencia pudiese servir de ayuda a otros. “Encuentra a alguien que te haga sentir una persona válida y ábrele tu corazón porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda".

Medicación para mantenerse a flote

Del mismo modo que ha hablado sobre este tema, Lady Gaga también ha contado que necesita medicación para mantenerse estable. “No siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar ese medicamento para detener los procesos en los que incurre mi mente”, explicó en 2020 en el programa Radio Beats 1 de Apple Music, conducido por Zane Lowe.

Su salud mental es protagonista de su canción 911, en la que habla del antipsicótico olanzapina, el fármaco que se utiliza habitualmente para tratar el trastorno bipolar y la esquizofrenia que consume. “Sé que tengo problemas mentales y sé que a veces pueden convertirme en un ser humano no funcional”, dijo sobre los efectos de este tipo de tratamientos.