Lady Gaga se une a las actuaciones de los MTV VMAs 2025

Lady Gaga en California con su gira 'The MAYHEM Ball Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

La gran noche de la música internacional tendrá lugar en los MTV Video Music Awards, una noche cargada de superestrellas y artistas emergentes. A los cantantes previamente anunciados para actuar en la gala, ahora se suma uno de los nombres más destacados de la música de este año: Lady Gaga.

La estadounidense, que se erige como la artista más nominada de los MTV VMAs 2025 gracias a su álbum MAYHEM y su éxito Die With a Smile con Bruno Mars, se une a otros artistas como Post Malone, Doja Cat, Tate McRae, Ricky Martin, J Balvin, Sabrina Carpenter o Conan Gray.

Durante la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, la nueva gala de los MTV VMAs 2025 se celebrará en el UBS Arena de Nueva York. El evento estará presentado por LL COOL J y podrá disfrutarse en directo desde MTV y en el canal MTV Party Music de Pluto TV.

El 7 de septiembre, Lady Gaga celebrará un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York con su gira The Mayhem Ball, por lo que su actuación en los premios podría ser en diferido.

Lista completa de actuaciones

Ricky Martin

J Balvin y DJ Snake

Busta Rhymes

Sabrina Carpenter

Alex Warren

sombr

Conan Gray

Doja Cat

Jelly Roll

Post Malone

Tate McRae

Lady Gaga

Las últimas categorías anunciadas de los MTV VMAs 2025

El pasado 29 de agosto, los MTV VMAs desvelaron a los nominados en dos nuevas categorías:

Canción del Verano

Addison Rae – Headphones On

Alex Warren – Ordinary

Benson Boone – Mystical Magical

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All the Way

Chappell Roan – The Subway

Demi Lovato – Fast

Doja Cat – Jealous Type

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – Golden

Jessie Murph – Blue Strips

Justin Bieber – Daisies

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)

Morgan Wallen feat. Tate McRae – What I Want

Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

sombr – 12 to 12

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1 The Movie)

Mejor Grupo