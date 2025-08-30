Lady Gaga se une a las actuaciones de los MTV VMAs 2025
Lady Gaga, la artista más nominada de los premios MTV VMAs 2025, se une a la lista de cantantes que actuarán durante la gala.
Lady Gaga y Bruno Mars lideran la lista de nominados de los MTV VMAs 2025
La gran noche de la música internacional tendrá lugar en los MTV Video Music Awards, una noche cargada de superestrellas y artistas emergentes. A los cantantes previamente anunciados para actuar en la gala, ahora se suma uno de los nombres más destacados de la música de este año: Lady Gaga.
La estadounidense, que se erige como la artista más nominada de los MTV VMAs 2025 gracias a su álbum MAYHEM y su éxito Die With a Smile con Bruno Mars, se une a otros artistas como Post Malone, Doja Cat, Tate McRae, Ricky Martin, J Balvin, Sabrina Carpenter o Conan Gray.
Durante la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, la nueva gala de los MTV VMAs 2025 se celebrará en el UBS Arena de Nueva York. El evento estará presentado por LL COOL J y podrá disfrutarse en directo desde MTV y en el canal MTV Party Music de Pluto TV.
El 7 de septiembre, Lady Gaga celebrará un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York con su gira The Mayhem Ball, por lo que su actuación en los premios podría ser en diferido.
Lista completa de actuaciones
- Ricky Martin
- J Balvin y DJ Snake
- Busta Rhymes
- Sabrina Carpenter
- Alex Warren
- sombr
- Conan Gray
- Doja Cat
- Jelly Roll
- Post Malone
- Tate McRae
- Lady Gaga
Las últimas categorías anunciadas de los MTV VMAs 2025
El pasado 29 de agosto, los MTV VMAs desvelaron a los nominados en dos nuevas categorías:
Canción del Verano
- Addison Rae – Headphones On
- Alex Warren – Ordinary
- Benson Boone – Mystical Magical
- BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All the Way
- Chappell Roan – The Subway
- Demi Lovato – Fast
- Doja Cat – Jealous Type
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – Golden
- Jessie Murph – Blue Strips
- Justin Bieber – Daisies
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)
- Morgan Wallen feat. Tate McRae – What I Want
- Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – Love Me Not
- Sabrina Carpenter – Manchild
- sombr – 12 to 12
- Tate McRae – Just Keep Watching (From F1 The Movie)
Mejor Grupo
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- BLACKPINK
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- twenty one pilots