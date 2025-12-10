Muere Robe Iniesta, exlíder de Extremoduro, a los 63 años

El músico extremeño Robe Iniesta ha muerto este miércoles 10 de diciembre a los 63 años. El que fue fundador de Extremoduro llevaba un año apartado de los escenarios por un problema de salud. Su mánager ha comunicado la noticia con un escueto texto.

En el mes de noviembre de 2024, el cantante tuvo que cancelar los dos conciertos previstos en Madrid, anunciados para los días 15 y 16 en el entonces Wizink Center, por un tromboembolismo pulmonar que le obligaba a guardar reposo "poniendo en riesgo su salud en caso contrario". Días después, el músico hizo un comunicado en redes para informar a sus fans sobre su evolución.

"Deciros que ya estoy en casa y que ya estoy mejor. Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto", apuntó el cantante señalando que no habían marcado nuevas fechas para cerrar la gira por no saber cuándo iba a estar en condiciones. "Deciros que las ganas de volver no nos las quita nada".

Un tromboembolismo pulmonar (TEP) es "la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar (vasos sanguíneos que llevan sangre pobre en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla) a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo", según la Fundación Española del Corazón.

Un mes después, en el mes de diciembre, Robe Iniesta recibía la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, un reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria como referente de la música rock en España. El cantante ha dedicado su vida a la creación musical, a la composición y la conservación de la música como bien cultural.

