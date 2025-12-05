¿Cuánto cuestan las entradas de Rosalía? Los precios de los conciertos en Madrid y Barcelona
La preventa de entradas para el LUX TOUR 2026 dará comienzo esta semana, pero las filtraciones sobre el precio de las entradas ya nos dejan hacernos una idea de cuánto costará poder ver a Rosalía en Madrid y Barcelona.
El anuncio del LUX TOUR 2026 ha revolucionado a los fans de Rosalía, los cuales ya tienen apuntado en el calendario las fechas de los conciertos en Madrid y Barcelona.
Ahora, el problema está con el precio de las entradas, pues no se han anunciado oficialmente, sino que tenemos que hacernos una idea basándonos en las filtraciones de diferentes países.
La preventa de entradas se realizará el 9 de diciembre entre las 10:00 y las 11:00, en función del concierto al que quieras asistir, aunque nunca está de más estar prevenidos para saber cuánto afectará a nuestros bolsillos ver actuar en directo a una de las mejores artistas que ha dado nuestro país.
A continuación, te recopilamos todas las filtraciones sobre los precios para hacer una estimación de los precios de Madrid y Barcelona.
Las primeras filtraciones
El pasado domingo 16 de noviembre, algunas cuentas no oficiales como @LUXT0UR o @MOTOMAMlTOUR publicaron en X (antes Twitter) los precios aproximados para los conciertos de Rosalía:
- 130,50 € en Grada 1
- 73,50 € en Grada 2
- 96,50 € en Pista
Precios en Ámsterdam
Algunos usuarios en redes sociales, incluida la cuenta @LUXT0UR en X, han compartido un listado de precios, aparentemente oficial, para los conciertos de Rosalía en Ámsterdam:
- Pista: 89 €
- Pista frontal: 106 €
- Grada de 1ª categoría: 106 €
- Grada de 2ª categoría: 89 €
- Grada de 3ª categoría: 78 €
- Grada de 4ª categoría: 72 €
- Grada de 5ª categoría: 61 €
Todos estos precios incluyen gastos de gestión.
Precios de Colombia
En el caso de los conciertos de Colombia, también ha estado circulando en redes una lista de precios para los conciertos de Colombia:
- Tribuna Fan Sur: 196 €
- Piso 2 (202–206 y 214–218 – primeras filas): 143 €
- Piso 2 (202–206 y 214–218 – últimas filas): 133 €
- Piso 2 (207–213): 125 €
- Platea: 117 €
- Piso 3 (306–314): 74 €
- Piso 3 (302–305 y 315–318): 64 €