Una exrepresentante de Israel en Eurovisión apela a una salida voluntaria de su país del festival

La decisión de la UER de que Israel participe en Eurovisión ha provocado la salida del festival de cuatro delegaciones hasta el momento: Eslovenia, Irlanda, Países bajos y España, esta última perteneciendo al selecto grupo del Big 5.

Todo ello se suma a las duras críticas del mundo del arte a esta decisión en pleno conflicto bélico del mencionado país con Palestina, pero entre todos los que se han pronunciado destaca Noa (Achinoam Nini como nombre real), artista israelí que representó a su país en Eurovisión en 2009 con la canción Must Be Antoher Way en Moscú.

La cantante, de ascendencia palestina que fue la primera árabe en representar a Israel en el certamen, ha expresado su opinión sobre la participación de su país en el festival, dadas las circunstancias: "No queremos participar por voluntad propia, porque mucha gente ha sufrido y sigue sufriendo en Palestina y en Israel. En solidaridad, creemos que no es un motivo de celebración. Deberíamos volver al año siguiente para celebrar una paz larga, real y justa entre israelís y palestinos".

No obstante, Noa no comparte el boicot de otros países a Israel, lo que cataloga de "injustificado". La artista está en contra de los boicots culturales en general, pero apela a que Israel debería tomar la decisión independiente de retirarse durante un año de Eurovisión, con el fin de liberar tensiones entre los miembros de la UER y de solidarizarse con las víctimas del genocidio en Gaza.