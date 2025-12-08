Una exrepresentante de Israel en Eurovisión apela a una salida voluntaria de su país del festival
Noa, que representó a Israel en Eurovisión en 2009, ha pedido la salida voluntaria de su país, "porque mucha gente ha sufrido y sigue sufriendo en Palestina y en Israel".
La decisión de la UER de que Israel participe en Eurovisión ha provocado la salida del festival de cuatro delegaciones hasta el momento: Eslovenia, Irlanda, Países bajos y España, esta última perteneciendo al selecto grupo del Big 5.
Todo ello se suma a las duras críticas del mundo del arte a esta decisión en pleno conflicto bélico del mencionado país con Palestina, pero entre todos los que se han pronunciado destaca Noa (Achinoam Nini como nombre real), artista israelí que representó a su país en Eurovisión en 2009 con la canción Must Be Antoher Way en Moscú.
La cantante, de ascendencia palestina que fue la primera árabe en representar a Israel en el certamen, ha expresado su opinión sobre la participación de su país en el festival, dadas las circunstancias: "No queremos participar por voluntad propia, porque mucha gente ha sufrido y sigue sufriendo en Palestina y en Israel. En solidaridad, creemos que no es un motivo de celebración. Deberíamos volver al año siguiente para celebrar una paz larga, real y justa entre israelís y palestinos".
No obstante, Noa no comparte el boicot de otros países a Israel, lo que cataloga de "injustificado". La artista está en contra de los boicots culturales en general, pero apela a que Israel debería tomar la decisión independiente de retirarse durante un año de Eurovisión, con el fin de liberar tensiones entre los miembros de la UER y de solidarizarse con las víctimas del genocidio en Gaza.