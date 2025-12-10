Shakira canta 'Acróstico' junto a sus hijos Milan y Sasha por primera vez en directo

Los fans porteños de Shakira vivieron este martes uno de los momentos más especiales de su gira. La cantante decidió hacer aún más emocionante su canción Acróstico y subió al escenario acompañada de sus hijos Milan y Sasha.

Los pequeños, de 12 y 10 años respectivamente, se sumaron a la cita del Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires para interpretar por primera vez en directo este tema que les escribió poco después de separarse de Gerard Piqué.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. Lo han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", contó en redes al publicar la canción, en la que sus dos hijos participan activamente.

"Al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte"

Shakira apuntó al publicarla, en mayo de 2023, que nada le hace sentir más plena que ser su madre y sorprendió al publicar el videoclip de la canción, en el que Milan y Sasha no solo cantan, también tocan la canción al piano.

En la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Shakira interpreta esta canción con un vestido muy simbólico. "Lo creó Gaurav Gupta, un diseñador increíble en una placa metálica que simboliza al protector, la madre loba", contó la cantante en un vídeo compartido por Sony Music Colombia.

"La tela con las olas simboliza el Atlántico, que separa los continentes donde nacieron mis hijos, Europa, y Sudamérica, donde yo nací", explicó. "El vestido es azul claro porque era su color favorito. Por eso, todo lo que uso en el escenario, hasta las luces de las pulseras, es del mismo tono de azul bebé", señaló la intérprete sobre este color, el mismo del traje que llevaron Milan y Sasha en el concierto de Buenos Aires.

Shakira cantando 'Acróstico' | Getty Images

Con su participación en el show del 9 de diciembre, los hijos de Shakira y Piqué se suman así a la lista de artistas invitados de la gira de Shakira en la que se incluyen otros nombres como Alejandro Sanz, Danna Paola, Belinda, Maluma o Carlos Vives.