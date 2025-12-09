Última hora preventa conciertos Rosalía, en directo: dónde comprar entradas para Madrid y Barcelona, a qué hora, las otras ciudades de LUX TOUR y más

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS DEL 'LUX TOUR'?

Varios usuarios en redes sociales han compartido un listado de precios con gastos incluidos para los conciertos de Rosalía en Ámsterdam:

Pista: 89 €

Pista frontal: 106 €

Grada de 1ª categoría: 106 €

Grada de 2ª categoría: 89 €

Grada de 3ª categoría: 78 €

Grada de 4ª categoría: 72 €

Grada de 5ª categoría: 61 €

Como ocurre en todos los conciertos, al precio de las entradas habría que sumarle un extra por los gastos de gestión, los cuales no han sido revelados. Sin embargo, en Ticketmaster se indica que cobrarán "una cuota de servicio de 2 € por transacción".

Hay que recordar que no son cifras confirmadas, por lo que tan solo podemos tenerlas en cuenta como una aproximación antes de saberlos en la preventa.