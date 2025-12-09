Última hora preventa conciertos Rosalía, en directo: dónde comprar entradas para Madrid y Barcelona, a qué hora, las otras ciudades de LUX TOUR y más
La esperada gira de Rosalía ya tiene fecha. A partir de marzo de 2026 la cantante recorrerá 17 países de todo el mundo para presentar su disco LUX. En España actuará en Madrid y Barcelona, con cuatro conciertos en cada ciudad para los que este martes 9 de diciembre arranca la preventa de entradas y el jueves 11, la venta general. Sigue toda la información al minuto.
Cómo funciona la preventa de Rosalía para las entradas de sus conciertos en Madrid y Barcelona
¿Cuánto cuestan las entradas de Rosalía? Los precios de los conciertos en Madrid y Barcelona
¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS DEL 'LUX TOUR'?
Varios usuarios en redes sociales han compartido un listado de precios con gastos incluidos para los conciertos de Rosalía en Ámsterdam:
- Pista: 89 €
- Pista frontal: 106 €
- Grada de 1ª categoría: 106 €
- Grada de 2ª categoría: 89 €
- Grada de 3ª categoría: 78 €
- Grada de 4ª categoría: 72 €
- Grada de 5ª categoría: 61 €
Como ocurre en todos los conciertos, al precio de las entradas habría que sumarle un extra por los gastos de gestión, los cuales no han sido revelados. Sin embargo, en Ticketmaster se indica que cobrarán "una cuota de servicio de 2 € por transacción".
Hay que recordar que no son cifras confirmadas, por lo que tan solo podemos tenerlas en cuenta como una aproximación antes de saberlos en la preventa.
DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS EN LA PREVENTA
Para hacerte con las entradas del LUX TOUR 2026 este 2026 a través de la preventa, son varios los canales desde los que puedes acceder: las entradas estarán disponibles en livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Movistar Arena (en el caso de Madrid).
CUÁNTAS ENTRADAS PUEDE COMPRAR CADA UNO
La preventa del LUX TOUR 2026 tiene un número limitado de entradas por venta:
Durante la Artist Presale, podrás comprar un máximo de cuatro entradas, mientras que la preventa del Banco Santander solo deja comprar dos por tarjeta bancaria.
CÓMO FUNCIONA LA PREVENTA
Para poder acceder a la preventa hay dos opciones: ser cliente del Banco Santander o haberse registrado en la página web de Rosalía, en las fechas que nos interesa.
Una vez te hayas apuntado, recibirás un código antes del martes a las 10:00 para poder acceder a la preventa.
Te recordamos a qué hora empieza la preventa para cada concierto en España.
A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas cuatro fechas:
- Lunes 30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Miércoles 1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Lunes 13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- Miércoles 15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
A las 11:00, saldrán las entradas de los cuatro conciertos restantes en España:
- Viernes 3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Sábado 4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Viernes 17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- Sábado 18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
LAS FECHAS DE LA PREVENTA Y VENTA DE ENTRADAS
Las taquillas virtuales para la gira de Rosalía no han tardado mucho en abrirse. Solo cinco días después del anuncio de las fechas, este martes 9 de diciembre, se inicia la preventa y una semana más tarde, el jueves 11, arranca la venta general.
ARENAS Y NO GRANDES ESTADIOS
Rosalía ha elegido para este tour arenas emblemáticas como el Movistar Arena de Madrid, con un aforo de 17.400 personas, y el Palau Sant Jordi de Barcelona, con capacidad para 17.900.
De hacer SOLD OUT, que seguro hará, no venderá muchas más de 70.000 entradas en cada ciudad, algo más de lo que cabe en el Metropolitano (60.000).
"La intención de hacer arenas, que es donde a lo mejor podemos hacer el show para más personas y, a la vez, mantener esa energía concentrada, esa energía que tiene que ver con la redondez, con lo circular", contó en el programa de televisión Conversa com Bial, de Brasil.
LUX TOUR 2026, CON CONCIERTOS EN MADRID Y BARCELONA
Muchos eran los rumores que señalaban que Rosalía anunciaría en cualquier momento su esperado LUX TOUR 2026. Finalmente la cantante lo hizo el pasado jueves, solo tres días antes de celebrarse el primer mes de la salida al mercado de su cuarto álbum de estudio.
17 países forman esta gira, con conciertos en un total de 31 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona. En ambas dará cuatro conciertos entre marzo y abril de 2026. Apunta las fechas.
- 30, 1, 3 y 4 de abril - Madrid
- 13, 15, 17 y 18 de abril - Barcelona