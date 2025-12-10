De la carta de Dani Martín a la versión al piano de James Rhodes: el mundo de la música despide a Robe Iniesta
El mundo de la música llora la muerte de Robe Iniesta. El cantante de Plasencia ha fallecido la madrugada del miércoles 10 de diciembre a los 63 años después de un año apartado de los escenarios. Artistas como Rozalén, Dani Martín o James Rhodes no han tardado en asomarse a las redes sociales para despedirse de la leyenda del rock.
El mundo de la música vuelve a levantarse con una triste noticia. Todavía sobrecogidos por la despedida de Jorge Martínez, líder de Ilegales, este miércoles hemos amanecido con el anuncio de la muerte de Robe Iniesta. El músico de Plasencia, fundador de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años después de un año apartado de los escenarios por un problema de salud.
El intérprete de La vereda de la puerta de atrás o So Payaso tuvo que cancelar los conciertos que tenía en noviembre de 2024 en Madrid por un tromboembolismo pulmonar y, tras esta decisión obligada, no volvió a subirse al escenario. Su último trabajo fue la canción Caída Libre, su celebrada colaboración con Leiva que grabó para el disco del madrileño Gigante.
El tema, muy celebrado por sus compañeros, se sumó a la lista infinita de himnos escritos por el extremeño y entre los que hoy destaca Si te vas..., la canción elegida por muchos artistas para despedirse de esta leyenda del rock. A continuación repasamos algunos de los mensajes que le han dejado en redes sociales, de la emocionante despedida de Dani Martín a la versión al piano de James Rhodes.
"Buscando el siguiente escalón" - Veintiuno
También Veintiuno menciona La vereda de la puerta de atrás en su mensaje publicado en redes como despedida, aunque su guiño es a este verso (distinto al que cita Viva Suecia).
"Y si fuera
Mi vida una escalera
Me la he pasado entera
Buscando el siguiente escalón"
En un comentario a su mensaje, un usuario de X recuerda el día que los de Toledo conocieron a Robe.
"Hemos hablado de El Poder del Arte, de la inspiración, de engancharse a la escritura hasta acabar una canción, de que le sonaba mi careto, le he dado la mano con la que estoy escribiendo esto y aún así he conseguido no cagarme encima. Soy super mayor", apuntaron en mayo de 2024.
"Fue uno de los principales culpables de que mi cerebro escogiera la música" - Mikel Izal
Mikel Izal siempre repetía que su sueño era colaborar con Robe Iniesta. Él fue su gran referente en la música, decía a Europa FM en la alfombra roja de los Premios de la Academia de la Música. Ahora, el cantante, lo refleja en el mensaje escrito en Instagram para mostrar su "cariño y admiración" por el de Plasencia.
"Estoy bastante seguro de que a Robe le importarían una mierda estos homenajes hechos por personas a las que no conocía", escribe. "Era parte de su grandeza; vivir ajeno a su importancia y escribir como hablaba, desde las entrañas y desde una verdad incontestable: la suya".
"Yo me siento en deuda. Fue uno de los principales culpables de que mi cerebro escogiera la música como forma de vida, de que decidiera arriesgarlo todo para dedicarme a esto de escribir mis movidas y acompañarlas de acordes y estructuras y melodías que hicieran que la potencia del mensaje se multiplicara por un millón. Quería imitar lo que hacía él", apunta antes de señalar una dura verdad. "Ya no habrá más canciones de Robe. Y es una tragedia".
La carta de Mikel se cierra con un mensaje: "Descanse en paz, o como él quiera".
"Te llegó la muerte traicionera, Robe" - Viva Suecia
"Si me espera la muerte traicionera | Y antes de repartirme del todo, me veo en un cajón | Que me entierren con la picha por fuera | Pa' que se la coma un ratón", dice la canción La vereda de la puerta de atrás a la que Viva Suecia menciona en su mensaje de despedida compartido en X.
"Descansa en PAZ, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón", termina el mensaje.
"El rock de nuestro país está completamente de luto" - Sidecars
Sidecars se ha unido a la despedida y lo ha hecho mencionando lo que la muerte de Robe Iniesta —y de Jorge Martínez— suponen para el rock español.
""No puede ser… También perdemos a Robe, el rock de nuestro país está completamente de luto", escribían los madrileños a primera hora del miércoles al compartir en X un vídeo de su canción Si te vas..."Buen viaje maestro, nos dejas unas canciones inigualables 😢".
James Rhodes emociona versionando a Robe Iniesta al piano
"Un día enormemente triste. DEP Robe 🖤💔", dice el mensaje compartido por el pianista James Rhodes junto a un vídeo versionando al extremeño.
"Te amo, rey de Extremadura" - Dani Martín
Dani Martín le ha dedicado un emotivo comunicado a Robe Iniesta tras su fallecimiento, ensalzando al rockero como la figura para la música que es.
"Has sido mi adolescencia desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes con los Platero. Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada cassette, que mi amigo David Villar me enseñaba. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", ha expresado a corazón abierto.
El artista siente gran admiración por el artista y la persona: "Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años. ¿Cuántas melodías nos faltaban por oír? Te seguí por toda España, me acompañaste horas y horas, compartimos técnicos a los que siempre les pregunto por mi Robe, el sentimiento es como si se hubiera ido alguien de mi familia. Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa".
"Don Roberto Iniesta Ojea, me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida hoy. Ayer, Jorjón; hoy, tú…. ¿Quién se va a cagar en la hostia ahora? ¿Quién va a dar alaridos contra lo establecido? ¿Quién le va a dar una patada al invierno buscando el sol de primavera? ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos, los estarán buscando….", ha maldecido el intérprete de Veinticinco.
"Ahí arriba, en el paraíso de las melodías, estarás. Este fin de semana nos toca rendir homenaje a un ser humano único, mi voz favorita en castellano, mi Robe. Qué carisma y qué luz, única e irrepetible. Te amo, rey de Extremadura. Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa, que me dio nuestro querido 'Pi', técnico que queremos y compartimos, como Nitro, Churri, Vikingo...", se ha despedido Martín.
"Tú eres poesía viva" - Canco Rodríguez
El mundo de la actuación también le dedica un último adiós a Robe Iniesta este 10 de diciembre, y el actor Canco Rodríguez le dedica un post de Instagram mostrando su cariño y admiración por el cantante. "Tú eres poesía viva 🖤 Descansa en paz, maestro", expresa.
"Qué días más tristes" - Rozalén
La cantante Rozalén ha sido una de las primeras en reaccionar a la triste noticia, que llega justo un día después de la muerte de Jorge Martínez, líder de Ilegales.
En el mensaje publicado en Instagram hace un guiño a uno de los grandes temas de Extremoduro, la banda fundada por Iniesta en 1987 y disuelta en 2019.
“Si te vas | me quedo en esta calle sin salida…. Así me siento 💔 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Qué días más tristes…", escribe junto a una foto de Iniesta y otra de Martínez.