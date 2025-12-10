De la carta de Dani Martín a la versión al piano de James Rhodes: el mundo de la música despide a Robe Iniesta

El mundo de la música vuelve a levantarse con una triste noticia. Todavía sobrecogidos por la despedida de Jorge Martínez, líder de Ilegales, este miércoles hemos amanecido con el anuncio de la muerte de Robe Iniesta. El músico de Plasencia, fundador de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años después de un año apartado de los escenarios por un problema de salud.

El intérprete de La vereda de la puerta de atrás o So Payaso tuvo que cancelar los conciertos que tenía en noviembre de 2024 en Madrid por un tromboembolismo pulmonar y, tras esta decisión obligada, no volvió a subirse al escenario. Su último trabajo fue la canción Caída Libre, su celebrada colaboración con Leiva que grabó para el disco del madrileño Gigante.

El tema, muy celebrado por sus compañeros, se sumó a la lista infinita de himnos escritos por el extremeño y entre los que hoy destaca Si te vas..., la canción elegida por muchos artistas para despedirse de esta leyenda del rock. A continuación repasamos algunos de los mensajes que le han dejado en redes sociales, de la emocionante despedida de Dani Martín a la versión al piano de James Rhodes.