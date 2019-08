Una Lana del Rey gigante se pasea por Los Ángeles en 'Doin' Time'

Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo trabajo 'Norman Fucking Rockwell', Lana del Rey acaba de lanzar el videoclip de 'Doin' Time', la versión que hizo del tema de Sublime para el documental con el mismo nombre que trata de la banda de reggae que triunfó en los 90.

Aunque en un primer momento esta canción iba a ser solo para la película, finalmente la artista ha decidido incluirla en su nuevo disco y la presenta con un divertido videoclip en el que se convierte en una gigante que pasea por Los Ángeles. La vemos caminando entre los rascacielos o jugando con el agua de Venice Beach como si fuese un pequeño charco mientras "otra Lana del Rey" la observa a través de una pantalla desde un autocine.

Sin duda lo más divertido del vídeo es cuando la Lana de tamaño real descubre que su chico le está engañando en el mismo autocine, y la Lana gigante atraviesa la pantalla para darle un escarmiento.

Este videoclip llega tan sólo una semana después de que la artista lanzase el doble vídeo de 'Fuck It I Love You y The Greatest'.