Cachondeo en Twitter con la portada del nuevo disco de Lana del Rey

El próximo 30 de agosto verá la luz 'Norman Fucking Rockwell', el nuevo disco de Lana del Rey que recogerá todos los temas que ha ido lanzando en el último año, como 'Mariner's Appartment Complex', 'Venice Bitch' o 'Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it'.

Pero antes de que llegue la fecha está dando mucho que hablar la portada del álbum, que no ha gustado a todos los seguidores de la artista. En ella aparece Lana del Rey en un velero con la bandera estadounidense de fondo mientras se agarra al torso de un hombre con una mano y la otra la extiende hacia la cámara.

Y como era de esperar, esta curiosa imagen ha dado mucho juego a los usuarios de Twitter, que no han tardado en hacer montajes de lo más locos y divertidos: