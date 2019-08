Lana del Rey hace surf y navega en barco en ' Fuck It I Love You & The Greatest'

Tal como había anunciado hace unos días, Lana del Rey ha publicado un doble videoclip para presentar sus canciones 'Fuck It I Love You' y 'The Greatest' , incluidas en su álbum 'Norman Fucking Rockwell' que verá la luz el próximo 30 de agosto.

Lana del Rey haciendo surf en el vídeo de 'Fuck It I Love You & The Greatest' / Youtube Lana del Rey

Con singles como 'Mariner's Apartment Complex', 'Venice Bitch', así como la portada del disco, en la que aparece abrazada a un marinero que ha dado lugar a una lluvia de memes; se veía venir que lo nuevo de Lana del Rey iba a estar estrechamente ligado con el mar.

A una semana de descubrir al completo 'Norman Fucking Rockwell', la artista ha lanzado un doble videoclip para darnos a conocer dos canciones más: 'Fuck It I Love You' y 'The Greatest'.

Dirigido por Rich Lee, director que ya ha trabajado anteriormente con la artista, este doble videoclip nos muestra la vida de Lana del Rey en alguna playa de California, donde actúa en un bar nocturno, hace surf, navega en barco... Una vida de lo más relajada que acompaña perfectamente el ritmo de las canciones.

Pero estas no son las únicas novedades musicales relacionadas con Lana del Rey, recientemente también lanzó en plataformas digitales dos canciones que no formarán parte de 'Norman Fucking Rockwell'. Una es 'Looking for America', que compuso tras los tiroteos de El Paso y Dayton; y 'Season of the witch', su versión del hit de los 60 de Donovan para la película 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'.