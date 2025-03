Leire Martínez habla de su salida de La Oreja de Van Gogh: "Yo lo hubiera gestionado de otra manera"

Te interesa El nuevo guiño nostálgico de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Un 14 de octubre de 2024, tras 17 años juntos, La Oreja de Van Gogh lanzó un comunicado para informar de la salida de Leire Martínez de la banda, alegando "diferentes maneras de vivir el grupo". Meses después, en febrero de 2024, LODVG continúa sin vocalista: "Estamos escribiendo canciones y, de momento, sin fechas y sin metas a medio largo plazo. Hemos estado en peores situaciones que esta, la verdad. Cuando se fue a Amaia [Montero] yo creo que fue una situación más complicada", declaró Pablo Benegas.

Mientras tanto, Leire Martínez está inmersa en la creación de su primer álbum en solitario, donde asegura que hablará de experiencias personales y de sus inquietudes, dudas... "Hay mucha reflexión y cada canción llega en un momento, quizás el principio del proceso fue todavía conectada al dolor… Y todo eso se va diluyendo. Es un disco que va a hablar de mí y de las cosas que me ocupan", explica la artista en su reciente entrevista para Mundo Deportivo.

Leire Martínez, sobre La Oreja de Van Gogh: "Se puede discutir y no perder una relación"

En esa misma conversación, la cantante se sincera de nuevo sobre su salida del grupo, asegurando que ella habría comunicado la noticia de manera diferente. "Yo sí lo hubiera gestionado de otra manera, pero a veces las cosas son como son y ya está. No hay que darle más vueltas. Ha sido como ha sido, ese día o en ese momento yo lo hubiera gestionado de otra manera, sí. A día de hoy es que ha sido lo que ha sido", dice.

Además, Leire Martínez asegura que ha discutido mucho con los integrantes de La Oreja de Van Gogh "durante años", pero nada preocupante teniendo en cuenta que se trataba de una relación profesional de más de 17 años. "No estar de acuerdo con alguien no implica que no le puedas querer. Yo puedo no estar de acuerdo contigo y quererte. No está reñido. Se puede discutir y no perder una relación. Ellos en el comunicado hablaban de entender el grupo de formas distintas. Lógicamente, si no, hubiéramos continuado juntos", cuenta la artista.

Sobre los fans

Durante la entrevista, Leire Martínez también habla sobre los fans más fieles de La Oreja de Van Gogh, asegurando que ellos sí deberían conocer lo ocurrido entre ella y el grupo. "Cuando hablo de fans, hay mucha gente que sigue al grupo, y, luego de esa gente, hay gente que ya forma parte de la familia del grupo", dice.

Y añade: "Esa gente es la que ha sostenido siempre al grupo. Sí que considero que deberían poder entender. Porque al final no hablar de determinadas cosas te permite que se especule, se rumoree, se inventen... Quizá determinadas personas sí que se lo merecen, porque se lo han ganado".