Leire Martínez anuncia sus primeros conciertos en solitario tras La Oreja de Van Gogh

Mientras Leire Martínez prepara la creación de su primer álbum de estudio en solitario, la cantante ha anunciado sus primeros conciertos como artista solista tras sus 17 años en La Oreja de Van Gogh.

Así, el Bigsound Festival ha desvelado que la donostiarra volverá a subirse a los escenarios para "cantar los temazos de siempre" en sus primeros conciertos en solitario, aunque tras su salida del grupo ya actuó como una de las artistas del cartel del show solidario Sonarem por la DANA en enero.

Leire Martínez será ella misma con dos conciertos en el festival. El primero de ellos, tendrá lugar el viernes 27 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. El segundo concierto en el Bigsound Festival será entre el 11 y 12 de julio en el Parque de Tafisa en Pontevedra.

Para las dos ciudades del festival todavía hay entradas disponibles. Así, Leire Martínez se une a un cartel en Valencia con otros nombres como Bad Gyal, María Becerra, Abraham Mateo, Amaia, Juan Magán, Ozuna, Nicky Jam, Belén Aguilera o Nil Moliner.

Qué se sabe del primer disco en solitario de Leire Martínez

En una publicación reciente en su perfil de Instagram, Leire Martínez aparecía en el estudio de grabación bajo un hashtag clave: #SeVieneDiscazo. De momento, se sabe que la cantante está trabajando con el productor Kasem Fahmi, que ha trabajado con artistas como David Bisbal, Natalia Lacunza, Ana Guerra, Marlena o Maikel Delacalle.

Además, también se sabe que Andrés Suárez se ha encerrado en el estudio de grabación para volcarse en este trabajo con Leire. "¿Cómo es posible que no conozcamos canciones compuestas por Leire Martínez siendo una autora absolutamente brillante?", decía al compartir la noticia con sus seguidores con Instagram.

Por su parte, a principios de febrero de 2025, Leire Martínez habló sobre su trabajo en una entrevista con Semana: "Estoy componiendo un disco y estoy escribiendo historias que tienen que ver conmigo. Por lo tanto, hablaré de mí. Yo no tengo inconveniente ni problema en hablar de mi vida, pero cuando yo decida hacerlo. No quiero que influyan en mí factores externos, ni inseguridades. Quiero hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa, primero conmigo y después con el resto".