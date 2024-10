Resumen sobre la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: la posible vuelta de Amaia Montero

El panorama musical español está en alerta tras la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh casi dos décadas después de su llegada a la banda como vocalista, puesto que ocupó en 2008 tras el abandono de Amaia Montero. Así, el grupo inicia una nueva y desconcertante etapa en su trayectoria artística, ya que se desconoce quién ocupará el puesto de Leire o si habrá una segunda sustitución. Todas las posibilidades están abiertas.

Así lo deja entrever el comunicado publicado por La Oreja de Van Gogh en sus redes sociales el lunes 14 de octubre, donde la agrupación se despide de Leire con más formalidad que emoción: "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", aseguran.

Y así lo explican: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada".

El comunicado llega por parte de la banda. De momento, Leire no se ha pronunciado oficialmente sobre su marcha de La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, la presentadora del programa Juntos de Telemadrid desveló un mensaje privado enviado por la cantante, quien asegura que ella no firma dicho texto: "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir".

Los antecedentes a la marcha de Leire Martínez

A finales de junio y en medio de la gira de verano del grupo, el mismo programa de Telemadrid dio la exclusiva de que Amaia Montero volvía a La Oreja de Van Gogh. Según informaron, la antigua integrante volvería para iniciar una gira de conciertos con la banda y con los que fueron sus compañeros, aunque no se desveló qué papel tendría Leire en todo esto.

Pocos días después, el guitarrista Pablo Benegas desmintió la noticia en una entrevista para El Periódico Español: "La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor", dijo.

Leire Martínez: "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo"

A mediados de septiembre, Leire Martínez concedió una entrevista a Televisión Navarra donde no negó categóricamente una posible vuelta de Amaia Montero, pero donde sí criticó las comparaciones. "No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. [...] A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de: 'Pues bien, qué maravilloso, que vuelva'. Pero bueno, ¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada", dijo.

En su momento, estas palabras se entendieron como una crítica al público, pero ahora toman un cariz distinto: podrían estar dirigidas a sus compañeros del grupo, a quienes los fans critican por no haber defendido lo suficiente a Leire durante 17 años de comparaciones con Amaia.

El motivo de la marcha de Leire Martínez de LODVG

Entonces, ¿qué se esconde detrás de esas "diferentes maneras de vivir el grupo" que señala el comunicado? Todo parece remontarse a la reaparición de Amaia Montero en uno de los conciertos de Karol G en el Bernabéu a finales de julio, donde la colombiana sacó al escenario a la artista para interpretar su éxito con la banda Rosas.

Esto supuso una doble revolución: para Amaia, que volvió a la vida pública ante la euforia del público tras sus problemas de salud mental; para La Oreja de Van Gogh, que recuperó una atención mediática que llevaba años sin recibir, alcanzando numerosos récords comerciales.

Todo parecía indicar que Amaia volvería con nueva música en solitario, y que LODVG terminaría su gira y después compondría un nuevo álbum. Sin embargo, tal y como señala el experto musical Odi O'Malley, el grupo habría recibido una oferta para celebrar un concierto de reencuentro con su antigua vocalista, sin Leire. La idea sería generar un momento muy destacado en la carrera de Amaia para, después, estrenar su nuevo disco en solitario. La idea nunca habría sido que volviera como la vocalista principal.

La celebración de este espectáculo multitudinario, que podría incluso expandirse a una pequeña gira, sería el punto de inflexión que despertó en Leire su decisión de abandonar La Oreja de Van Gogh. Algo que se ha hecho efectivo un día después del último concierto de la vocalista con el grupo en Zaragoza el domingo 13 de octubre, donde Leire rompió a llorar durante su interpretación de Rosas, algo que muchos identificaron (con cierto) como el detonante de malas noticias...

Tras el comunicado, Amaia Montero reaccionó a la noticia con un polémico comentario en una publicación de Instagram que decía: "Amaia, calienta que sales". Ella respondió con dos emoticonos: una sonrisa y un corazón, algo que los fans de la banda han interpretado como una falta de respeto hacia Leire.

Así, el futuro de la banda es desconocido. De momento, ni el grupo ni Amaia Montero se han pronunciado sobre su posible concierto de reencuentro, mientras Leire Martínez mantiene su silencio. Tampoco se sabe qué pasaría con La Oreja de Van Gogh después de realizarse dicho espectáculo con Amaia. Si ella continuará con su carrera en solitario, ¿quién sería la vocalista de la banda? Una opción sería que el propio tecladista Xabi San Martín asumiera ese rol, o que incorporaran a una nueva cantante (algo que sería conflictivo tras la marcha de dos voces a lo largo de la historia de LODVG).