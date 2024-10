Leire Martínez vuelve a los escenarios: así será su próxima actuación tras su salida de La Oreja de Van Gogh

Si ha habido un nombre que no ha parado de resonar estos últimos días, sin duda ha sido el de Leire Martínez. El pasado 14 de octubre, La Oreja de Van Gogh (LOVG) anunciaba la salida de la vocalista de la banda. Fue ahí cuando los rumores acerca de la vuelta de Amaia Montero a la banda se han avivado.

¿Cuál será el futuro de Leire fuera de LOVG? De momento, la hemos podido ver como colaboradora en el programa Biba Zuek!de la televisión vasca ETB1.

Todos los detalles de la próxima actuación de Leire Martínez fuera de La Oreja de Van Gogh

No obstante, Leire ya confirmó que seguiría en la música. Y así será porque la cantante ya tiene fecha para su próxima actuación. En concreto, será el próximo jueves 7 de noviembre en la X Gala Benéfica Niños Contra el Cáncer. La artista de Inmortal prestará su voz a esta buena causa demostrando todas sus tablas en el Navarra Arena de Pamplona.

Esta imagen contrasta con la que dio en su último show junto a La Oreja de Van Gogh en las fiestas del Pilar en Zaragoza, donde vimos a la intérprete de Cometas por el cielo cantar Rosas entre lágrimas. Unas imágenes que hicieron saltar las alarmas en redes.

Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh: la cronología de su ruptura

Para entender la salida de Leire y toda la polémica que ha surgido en torno a LOVG, nos tenemos que remontar a septiembre de este año, cuando Leire Martínez concedió una entrevista en Televisión Navarra. Fue allí, donde respondió a los rumores que apuntaban a una posible vuelta de Amaia a la banda, después de que la cantante de Caminando apareciera actuando en el Bernabéu junto a Karol G. "No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso", manifestó.

Tras 17 años de éxitos, la vocalista y la banda vasca ponían punto y final a su vínculo profesional. Después de la actuación de la banda en Zaragoza vino el peor de los comunicados. La Oreja de Van Gogh anunciaba la salida de Leire de la banda: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

¿El concierto de Amaia Montero junto a LOVG?

Ha sido a partir de entonces cuando se han seguido a todos los movimientos de la banda. ¿Quién sería la próxima vocalista de La Oreja de Van Gogh? Ha sido entonces cuando todas las miradas se pusieron sobre Amaia Montero, quien compartió sus inicios con LOVG.

Según contó Odiomalley, cuando Amaia reapareció en Bernabéu se empezó a barajar la posibilidad de un reencuentro con la agrupación. La idea vino de parte de un promotor, aunque la condición era que Leire no formase parte de este espectáculo. Más tarde, se propició la salida de Leire de la banda.

¿Qué se sabe de este concierto de LOVG y Amaia Montero? Las informaciones apuntan tendrá lugar en 2025, tal y como contó Javier de Hoyos en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Las últimas declaraciones de Leire Martínez

La última aparición de Leire Martínez fue ante los medios cuando fue preguntada por Gtres y Europa Press, donde confesó: "No sé qué decir, me parece increíble que estéis todo el día aquí", ha dicho en referencia a la insistencia de la prensa. "Me está pareciendo terrorífico. Soy la misma que era hace un mes y hace un mes no había nada de esto. [...] Me da pena porque ya he dicho que no tengo nada que decir".

Aunque eso sí, la cantante ha asegurado que no va a "desmerecer jamás los 17 años" que ha estado en La Oreja de Van Gogh. "Las separaciones... no suelen ser cordiales, pero lo serán. [El tiempo] será sanador", ha especificado. No obstante, la artista vasca ha confirmado que seguirá en la música, aunque no está"pensando en eso".