Todo lo que se sabe del concierto de La Oreja de Van Gogh con Amaia para 2025

Algo ha cambiado para siempre en la historia del pop español. La noticia de la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha caído como un jarro de agua fría para los fans, ya que muchos consideran que la cantante no merecía un final así después de 17 años junto a la banda.

En el comunicado se deja entrever que existían conflictos y desacuerdos entre ellos: "No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo". Ella, por su parte, asegura que no ha firmado nada y que dará su versión de los hechos cuando considere.

Así, con varios frentes abiertos y un sinfín de voces pidiendo el regreso de Amaia Montero como vocalista principal, se han destapado los motivos que llevaron a Leire a decir adiós a sus compañeros. Según Odiomalley, cuando Montero reapareció con Karol G este verano en el Santiago Bernabéu, empezó a gestarse un concierto de reencuentro del antiguo grupo.

Un promotor propuso tanto a los chicos como a Amaia volver a subirse al escenario juntos por primera vez después de su separación en 2008, pero algo lo impidió. La banda ya estaba sumergida en una gira de verano con Leire Martínez y la condición era que ella no estuviese en el show conmemorativo.

La idea de este reencuentro quedó aplazada, pero lo que no esperaban Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Hartiz Garde era que Leire se plantease al sentirse apartada, como si nunca la hubiesen considerado realmente parte de la banda. Ellos pensaban que la artista querría continuar con su carrera tras el show con Amaia, pero no. "No me gusta que me ninguneen", decía en unas premonitorias declaraciones en la televisión navarra hace un mes.

Fue entonces cuando Leire puso sobre la mesa su idea de marcharse de La Oreja de Van Gogh. Ellos no la frenaron, todo lo contrario: precipitaron su salida con un mensaje de despedida escueto e impersonal.

El concierto de Amaia con La Oreja de Van Gogh impulsará su nuevo disco en solitario

Según Vanitatis y Odiomalley,el concierto de reencuentro sigue en pie. Aunque todavía no hay una fecha fijada, se prevé que tenga lugar en primavera de 2025 en uno de los grandes escenarios del país.

Habrá que elegir entre el Estadio Santiago Bernabéu, el WiZink Center de Madrid o el Palau San Jordi de Barcelona. Cualquiera de los tres macro recintos puede albergar un show de tal magnitud.

Este concierto de La Oreja de Van Gogh con Amaia 18 años después de su disolución sería, además, el revulsivo perfecto para que la donostiarra retomase su carrera en solitario. Así, este reencuentro serviría para impulsar a Amaia con el disco en solitario que ya preparada de la mano de Sony, su discográfica de siempre, tal y como explica El Mundo.