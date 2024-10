Leire Martínez seguirá en la música tras La Oreja de Van Gogh: "Las separaciones no suelen ser cordiales"

Te interesa Las mejores canciones de La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez

Leire Martínez ha vuelto a responder a las preguntas de los medios de comunicación con el máximo respeto y con la honestidad que caracteriza a la ya exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Durante la noche del viernes 18 de octubre, la vasca ha conversado con periodistas de Gtres y Europa Press, asegurando que se siente abrumada por la inmensa mediatización de su salida de la mítica banda española: "No sé qué decir, me parece increíble que estéis todo el día aquí", ha dicho en referencia a la insistencia de la prensa. "Me está pareciendo terrorífico. Soy la misma que era hace un mes y hace un mes no había nada de esto. [...] Me da pena porque ya he dicho que no tengo nada que decir", asegura.

Sin embargo, Leire Martínez ha seguido respondiendo a las preguntas planteadas por los periodistas, aunque ha dicho que no sabe si se pronunciará sobre todo lo ocurrido: "Me gusta ser honesta conmigo misma, y ahora mismo no es el momento. [...] Creo que no hace falta contarlo todo. Cada uno sabe lo que hemos vivido y lo que ha pasado".

La cantante confirma que seguirá dedicándose a la música, aunque no sabe si montará otro grupo porque ahora mismo no está "pensando en eso". Sobre su trayectoria en La Oreja de Van Gogh, asegura que no va a "desmerecer jamás los 17 años" que ha estado con sus compañeros y que ha sido un "gran aprendizaje", aunque reconoce que la separación ha sido dura: "Las separaciones... no suelen ser cordiales, pero lo serán. [El tiempo] será sanador", agrega.

Además, los periodistas le han preguntado si ha hablado con Amaia Montero, a lo que ella ha recordado que no mantiene una relación cercana con la cantante: "A Amaia la respeto, pero apenas tenemos relación". Sobre su posible vuelta a La Oreja de Van Gogh, dice: "Si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada", zanja.