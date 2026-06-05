Letra en español de 'I Knew It, I Knew You', la canción de Taylor Swift para 'Toy Story 5'

Taylor Swift vuelve al country con I Knew It, I Knew You, su canción para la banda sonora de Toy Story 5. "El amor tiene maneras de traer las cosas de vuelta a la vida", dice un verso traducido de la canción. Con estas palabras, la cantante hace referencia al reencuentro de los personajes de la saga, pero también a su regreso al género musical que la vio crecer.

Este tema, compuesto y producido por ella y Jack Antonoff, está inspirado en el viaje emocional de la vaquera Jessie. "Escribir esta canción fue, al mismo tiempo, una partida hacia nuevos horizontes musicales y un regreso a casa. Crear algo para Jessie supuso un reto nuevo, pero también se sintió completamente natural desde el primer momento. Y, como alguien que ha sido fan de Toy Story desde los cinco años hasta hoy, es una aventura en la que pienso seguir embarcada... hasta el infinito y más allá", dice Taylor Swift.

"La vida tiene maneras de dejar atrás esos días / Pero verte esta noche"

La letra de I Knew It, I Knew You habla del reencuentro entre dos seres queridos que llevaban "mucho tiempo" sin verse: "Recordé que te amaba / Volví cuando importaba / Te vi / De pie allí en la luz de la ventana / Con esa misma sonrisa", dice el estribillo traducido del inglés. Algunos medios apuntan a que la canción suena en una secuencia de la película muy importante para Jessie.

Esta composición es muy diferente a When She Loved Me, la balada interpretada por Sarah McLachlan en Toy Story 2 con la que Jessie lamenta que su dueña Emily la abandonara en un lado de la carretera. Lejos de esa melancilía, I Knew It, I Knew You es optimista, pero también menciona ese momento: "Te vi conducir doblando la curva / Por lo que pensé que sería la última vez que vi a mi amigo".

Letra en español de 'I Knew It, I Knew You'

Te conocí

A través del ensueño de la hierba en verano

En un paracaídas para la caída libre de ser más joven

Memorizé el sonido de tus pasos descalzos

Corriendo salvajemente, ha pasado mucho tiempo

La vida tiene maneras de dejar atrás esos días

Pero verte esta noche

-

Recordé que te amaba

Volví cuando importaba

Te vi

De pie allí en la luz de la ventana

Con esa misma sonrisa

Hombre, ha pasado un tiempo

Pеro lo sabía, te conocía

Lo sabía, te conocía

-

Te conocía

Toda tu tristеza como un anillo que cambia de color

Tú también lo hacías

Hubo momentos en que podíamos pelear como hermanos

Te vi conducir doblando la curva

Por lo que pensé que sería la última vez que vi a mi amigo

Pero el amor tiene maneras de traer las cosas de vuelta a la vida

Todo lo que dijiste fue: "Hola"

-

Y recordé que te amaba

Volví cuando importaba

Te vi

De pie allí en la luz de la ventana

Con esa misma sonrisa

Hombre, ha pasado un tiempo

Pero lo sabía, te conocía (Lo sabía, lo sabía)

-

Lo sabía, te conocía (Lo sabía, lo sabía)

Lo sabía, te conocía (Lo sabía, lo sabía)

-

Oh

Los ríos lloraron cuando nos despedimos

Preguntándome si lo había imaginado

Pero ahora me miras a los ojos

-

Y me dijiste que te amaba

Volví cuando importaba

Te vi

De pie allí en la luz de la ventana

Con esa misma sonrisa

Sí, ha pasado un tiempo, oh-oh

Con esa misma sonrisa

Hombre, ha pasado un tiempo (Hombre, ha pasado un tiempo)

Con esa misma sonrisa

Hombre, ha pasado un tiempo

Pero lo sabía, te conocía (Ooh, te conocía, lo sabía)

-

Lo sabía, te conocía

Con esa misma sonrisa (Oh, te conocía, lo sabía)

Lo sabía, te conocía (Oh, te conocía, lo sabía)

Lo sabía, te conocía (Oh, te conocía, lo sabía)

Lo sabía

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Fuente: Genius