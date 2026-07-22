Los fans argentinos de Rosalía revolucionan las redes por el gesto de la artista tras la victoria de España en el Mundial

La victoria de España contra Argentina en el Mundial de fútbol ha generado una gran alegría para el país ganador, que se ha volcado con La Roja en una celebración en Madrid llena de música. Sin embargo, los aficionados de la selección argentina han volcado su frustración por ese segundo puesto en la Copa del Mundo a través de redes sociales.

Y en lo que respecta al entorno musical, muchos fans argentinos de Rosalía se han sentido ofendidos por el ultimo movimiento público de la artista catalana. Si bien la intérprete de Reliquia compartió un vídeo celebrando la victoria de España envuelta en la bandera, lo que ha ofendido a sus seguidores argentinos ha sido que la cantante compartiera un vídeo en el que los aficionados de la Albiceleste no saldrían 'bien parados'.

La actriz Mia Khalifa publicó en su cuenta de TikTok un post celebrando la victoria de España en la competición de fútbol. "Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía festejando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo.

Y Rosalía compartió el vídeo desde su cuenta, lo que ha conmocionado a algunos de sus fans argentinos, que se han tomado este gesto como un desprecio a Argentina.

De hecho, cabe recordar que la artista española tiene programados cuatro conciertos en Buenos Aires los días 28 y 29 de julio y el 1 y 2 de agosto, y las redes sociales se han incendiado con este asunto.

Los fans de Rosalía —y los no tan fans— que se han sentido dolidos por este gesto no han tardado en llenar las redes sociales de comentarios en contra de la vocalista de Malamente. Por ejemplo, su última publicación en Instagram está repleta de comentarios negativos hacia la artista: "Aprende a festejar sin abusar de un país que te recibió con los brazos abiertos", le comenta la usuaria @kairasenarg. "Nos llamas perlas??? puedes estar orgullosa de tu país pero no insultes al nuestro!", le pide @brisaavera_.

De momento Rosalía no se ha pronunciado al respecto, y continúa con sus planes con el LUX TOUR en Argentina.