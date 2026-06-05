Taylor Swift publica 'I Knew It, I Know You', su canción para la banda sonora de 'Toy Story 5'

Taylor Swift vuelve a componer para una película, esta vez para Toy Story 5. La nueva entrega de la saga de animación llega a los cines españoles el 17 de junio con I Knew It, I Knew You como parte de su banda sonora.

"Siempre soñé con poder escribir para estos personajes, a los que adoro desde que tenía cinco años y vi la primera película de Toy Story", comentó Taylor Swift al anunciar la noticia. "Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción nada más llegar a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", añadió.

I Knew It, I Knew You está escrita y producida por Taylor Swift y Jack Antonoff. La letra se inspira en el viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2. De esta forma, Swift regresa a sus raíces country, mezclando los estilos que han definido su carrera como compositora y artista, a la vez que regresa también a su niñez.

"Crear algo para Jessie supuso un desafío pero también me resultó totalmente natural desde el primer momento", explica en su última publicación en redes al compartir un vídeo de cuando era niña disfrazada de vaquera. "Soy fan de Toy Story desde los cinco años. Es una aventura que quiero seguir viviendo", dice la autora que también agradece a al director y guionista Andrew Stanton haber pensado en ella.

Según este, el destino unió a Taylor Swift con la película: "Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió por lo que estaba pasando el personaje era innegable. La canción está tan profundamente conectada con Toy Story que, al escucharla por primera vez, se sintió al instante como si siempre hubiera pertenecido allí, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue el destino".

Letra de 'I Knew It, I Know You', la canción de Taylor Swift para 'Toy Story 5'

[Verse 1]

I knew you through the daze of the blades of the grass in summer

Parachutes for the free fall of being younger

I memorized the sound of your bare footsteps

Running wild, it's been a long time

Life has ways of leaving those days behind

But seeing you tonight

[Chorus]

I remembered I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Man, it's been a while

But I knew it, I knew ya

I knew it, I knew ya

[Verse 2]

I knеw you, all your blues like a mood ring changing colors

You did too, therе were times we could fight like brothers

I watched you drive around the bend for

What I thought would be the last time I saw my friend

But love has ways of bringing things back to life

All you said was, "Hi"

[Chorus]

And I remembered I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Man, it's been a while

But I knew it, I knew you (I knew, I knew)

[Post-Chorus]

I knew it, I knew you (I knew, I knew)

I knew it, I knew you (I knew, I knew)

[Bridge]

Oh

The rivers I cried when we said goodbye

Wondering if I'd made it up in my mind

But now you look me in the eye

[Chorus]

And you told me I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Yeah, it's been a while, oh-oh

Wearing that same smile

Man, it's been a while (Man, it's been a while)

Wearing that same smile

Man, it's been a while

But I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew)

[Post-Chorus]

I knew it, I knew you

Wearing that same smile (Ooh, I knew you, I knew)

I knew it, I knew ya (Ooh, I knew you, I knew)

I knew it, I knew ya (Ooh, I knew you, I knew)

I knew it