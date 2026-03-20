Letra en español de 'SWIM', la canción de BTS de su nuevo disco 'ARIRANG'
BTS vuelve con su nuevo álbum de estudio, ARIRANG, el cual incluye 14 canciones inéditas. Una de ellas es SWIM, el primer sencillo del disco que narra una profunda historia de amor.
BTS agota las entradas para sus dos conciertos en el Metropolitano de Madrid
Casi seis años después de su último disco, BTS publica su nuevo álbum de estudio: ARIRANG, un título que hace referencia a una canción folclórica coreana. Este proyecto traerá al grupo de k-pop al Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio de 2026. Antes, sus fans tendrán que aprenderse las letras de las 14 canciones inéditas, incluido el primer single: SWIM.
Significado de 'SWIM'
El título de la canción hace referencia al acto de nadar, que funciona como el símbolo sensual de esta historia de amor: "Nada, nada / Agua cayendo sobre tu piel / Nada, nada / Podría pasar la vida mirándote así / Nada, nada / Así es como todo empieza / Nada, nada / Solo quiero sumergirme, solo quiero caer", cantan en el estribillo. Nadar hacia las profundidades para encontrar el amor verdadero.
"Estoy en lo profundo, dime dónde estás"
La letra, originalmente en inglés, demuestra el amor intenso del narrador hacia una chica. A pesar de la inmensidad del mundo, él solo quiere estar con ella: "Sentado en la orilla, listo para todo el mar / Siento las olas altas acercándose / ¿Por qué huyes? Puedes venir conmigo / Sal en mis labios, ella deslumbra / Eres el único lugar donde quiero estar", dice la segunda estrofa.
En este sentido, el videoclip de SWIM sitúa a los siete cantantes en un velero. Mientras, la mujer recorre un viaje a través del tiempo y el espacio que conecta con el título del disco.
Letra en español de 'SWIM', de BTS
[Estribillo: Jung Kook, Jimin]
Nada, nada
Agua cayendo sobre tu piel
Nada, nada
Podría pasar la vida mirándote así
Nada, nada
Así es como todo empieza
Nada, nada
Solo quiero sumergirme, solo quiero caer
-
[Verso 1: RM]
Mundo cruel, se desvanece y aún despierto en este caos
Dime un lugar en este mapa donde pueda respirar, mundo
Pareciendo inocente en este mundo tan oscuro, tan oscuro
No sé ni cómo actuar, girl
Estoy en lo profundo, dime dónde estás, girl
Oh, ni siquiera tienes que amarme mal, girl
Sabes que nunca me contengo, girl
Yeah
-
[Pre-estribillo: Jungkook]
Tan fácil, no lo hagas difícil
Noches así, solo quiero perderme
Aquí, con la luna y los tiburones
No quiero pensar en nada, baby, solo…
-
[Estribillo: Jimin, V]
Nada, nada
Agua cayendo sobre tu piel
Nada, nada
Podría pasar la vida mirándote así
Nada (Nada), nada (Nada)
Así es como todo empieza
Nada, nada
Solo quiero sumergirme, solo quiero caer
-
[Verso 2: SUGA]
Agua, agua tan profunda, agua tan profunda
Dejo todo atrás, nunca me paralizo de miedo
Yeah, me conoces, yeah, me conoces
Sentado en la orilla, listo para todo el mar
Siento las olas altas acercándose (Yeah)
¿Por qué huyes? Puedes venir conmigo (Yeah)
Sal en mis labios, ella deslumbra (Oh)
Eres el único lugar donde quiero estar, yeah
-
[Estribillo: Jungkook, Jin]
Nada, nada
Agua cayendo sobre tu piel
Nada, nada
Podría pasar la vida mirándote así
Nada (Nada), nada (Nada)
Así es como todo empieza
Nada, nada
Solo quiero sumergirme, solo quiero caer
-
[Verso 3: j-hope]
Splash (Splash), floto (Drift)
Hago olas con mis dos aletas (Dos aletas)
Splash (Woo), drip (Drip)
Solo quiero cruzar la línea
Aquí abajo, no perseguimos el tiempo
Baby, no todo tiene que doler así (Así)
Aparto la mirada de la tierra
Solo quiero sumergirme, solo quiero caer
-
[Estribillo: V, Jin]
Nada, nada
Agua cayendo sobre tu piel
Nada, nada
Podría pasar la vida mirándote así
Nada (Nada), nada (Nada)
Deja que todo empiece
Nada, nada
Solo quiero sumergirme, solo quiero caer