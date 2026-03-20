Letra en español de 'SWIM', la canción de BTS de su nuevo disco 'ARIRANG'

Casi seis años después de su último disco, BTS publica su nuevo álbum de estudio: ARIRANG, un título que hace referencia a una canción folclórica coreana. Este proyecto traerá al grupo de k-pop al Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio de 2026. Antes, sus fans tendrán que aprenderse las letras de las 14 canciones inéditas, incluido el primer single: SWIM.

Significado de 'SWIM'

El título de la canción hace referencia al acto de nadar, que funciona como el símbolo sensual de esta historia de amor: "Nada, nada / Agua cayendo sobre tu piel / Nada, nada / Podría pasar la vida mirándote así / Nada, nada / Así es como todo empieza / Nada, nada / Solo quiero sumergirme, solo quiero caer", cantan en el estribillo. Nadar hacia las profundidades para encontrar el amor verdadero.

"Estoy en lo profundo, dime dónde estás"

La letra, originalmente en inglés, demuestra el amor intenso del narrador hacia una chica. A pesar de la inmensidad del mundo, él solo quiere estar con ella: "Sentado en la orilla, listo para todo el mar / Siento las olas altas acercándose / ¿Por qué huyes? Puedes venir conmigo / Sal en mis labios, ella deslumbra / Eres el único lugar donde quiero estar", dice la segunda estrofa.

En este sentido, el videoclip de SWIM sitúa a los siete cantantes en un velero. Mientras, la mujer recorre un viaje a través del tiempo y el espacio que conecta con el título del disco.

Letra en español de 'SWIM', de BTS

[Estribillo: Jung Kook, Jimin]

Nada, nada

Agua cayendo sobre tu piel

Nada, nada

Podría pasar la vida mirándote así

Nada, nada

Así es como todo empieza

Nada, nada

Solo quiero sumergirme, solo quiero caer

-

[Verso 1: RM]

Mundo cruel, se desvanece y aún despierto en este caos

Dime un lugar en este mapa donde pueda respirar, mundo

Pareciendo inocente en este mundo tan oscuro, tan oscuro

No sé ni cómo actuar, girl

Estoy en lo profundo, dime dónde estás, girl

Oh, ni siquiera tienes que amarme mal, girl

Sabes que nunca me contengo, girl

Yeah

-

[Pre-estribillo: Jungkook]

Tan fácil, no lo hagas difícil

Noches así, solo quiero perderme

Aquí, con la luna y los tiburones

No quiero pensar en nada, baby, solo…

-

[Estribillo: Jimin, V]

Nada, nada

Agua cayendo sobre tu piel

Nada, nada

Podría pasar la vida mirándote así

Nada (Nada), nada (Nada)

Así es como todo empieza

Nada, nada

Solo quiero sumergirme, solo quiero caer

-

[Verso 2: SUGA]

Agua, agua tan profunda, agua tan profunda

Dejo todo atrás, nunca me paralizo de miedo

Yeah, me conoces, yeah, me conoces

Sentado en la orilla, listo para todo el mar

Siento las olas altas acercándose (Yeah)

¿Por qué huyes? Puedes venir conmigo (Yeah)

Sal en mis labios, ella deslumbra (Oh)

Eres el único lugar donde quiero estar, yeah

-

[Estribillo: Jungkook, Jin]

Nada, nada

Agua cayendo sobre tu piel

Nada, nada

Podría pasar la vida mirándote así

Nada (Nada), nada (Nada)

Así es como todo empieza

Nada, nada

Solo quiero sumergirme, solo quiero caer

-

[Verso 3: j-hope]

Splash (Splash), floto (Drift)

Hago olas con mis dos aletas (Dos aletas)

Splash (Woo), drip (Drip)

Solo quiero cruzar la línea

Aquí abajo, no perseguimos el tiempo

Baby, no todo tiene que doler así (Así)

Aparto la mirada de la tierra

Solo quiero sumergirme, solo quiero caer

-

[Estribillo: V, Jin]

Nada, nada

Agua cayendo sobre tu piel

Nada, nada

Podría pasar la vida mirándote así

Nada (Nada), nada (Nada)

Deja que todo empiece

Nada, nada

Solo quiero sumergirme, solo quiero caer