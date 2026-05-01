Preventa de Olivia Rodrigo en Barcelona: dónde registrarse y cómo comprar entradas

Tras actuar en el Mad Cool 2025, Olivia Rodrigo regresará a España en 2027 con dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. De momento, estos espectáculos suponen el cierre de su gira The Unraveled Tour, con la que presentará en directo su próximo álbum: you seem pretty sad for a girl so in love.

Fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona

Barcelona será la única ciudad de España donde actaurá Olivia Rodrigo, así que apunta bien las fechas por si tienes que reservar viaje y alojamiento:

Sábado 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

— Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30 Domingo 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

La cantante también actuará el viernes 8 de mayo de 2026 en Barcelona con un concierto íntimo, ya que la camiseta del FC Barcelona incluirá el logo de Olivia Rodrigo durante dos partidos. Sin embargo, este espectáculo no forma parte de su gira.

Dónde registrarse en la preventa

Para acceder a la preventa solo hay que registrarse en este enlace. Pero ¡cuidado! Hay que rellenar el formulario antes del lunes 4 de mayo a las 12:00. De esta manera, tendrás acceso a los conciertos de la Unión Europea y Reino Unido, pero no a los de Norteamérica.

También se puede conseguir un código para la preventa reservando el nuevo disco de Olivia Rodrigo, aunque no es obligatorio. En caso de haberlo reservado previamente, recibirás el código de manera automática. Además, los titulares elegibles de American Express también tienen acceso a la preventa de toda la gira.

Cómo comprar entradas en preventa

La preventa empieza el martes 5 de mayo a las 12:00 y termina el miércoles 6 de mayo a las 22:00, hasta agotar existencias. Una vez registrado en el formulario, "recibirás tu código de preventa y el enlace para comprar entradas antes de las 20:00 del lunes 4 de mayo de 2026", informa Universal Music Online.

Cada persona recibirá un único código y podrá comprar un máximo de cuatro entradas. "Si no recibes un código antes de las 20:00 del lunes 4 de mayo de 2026, por favor contacta con el servicio de atención al cliente de la tienda", añade Universal Music Online.

Cuándo es la venta general

La venta general comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00, aunque la sala de espera se abre a las 11:45. Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro tickets.