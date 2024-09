Rosalía cuela un fake sobre su vida privada en la letra de 'Omega', su nueva canción con Ralphie Choo

NO NOS ENGAÑA

El nuevo single de Rosalía en colaboración con Ralphie Choo ha llegado a nuestros oídos como agua de mayo.

La catalana apuesta por una balada con su melódica voz y el ritmo del artista emergente como single de lo que será su próximo álbum.

La letra le canta al recuerdo de un amor, por el que parece que ha cambiado algunos hábitos. Pero, irónicamente, una de esas nuevas costumbres que cita en su canción no se corresponde a la realidad de la artista.

A estas alturas ya sabemos que Rosalía vuelca toda su alma en cada canción, reflejando así su propia realidad. Por eso, a los fans más acérrimos de la artista les ha descolocado uno de sus versos.

"Ya no bebo, ya no fumo. No consumo y lo presumo", reza una de las frases de Omega. Sin embargo, en los últimos meses, la catalana ha sido pillada fumando.

Así ocurrió cuando acudió al cumpleaños de la artista Charli XCX, a la que regaló un ramo de cigarros. Pero, además, cuando adelantó New Woman en un directo de Instagram, la intérprete de Candy también se encendió un cigarrillo.

"Ya sé que dije que lo iba a dejar. Y lo he dejado, pero de vez en cuando...", dijo en aquella ocasión.

Su propósito de dejar el tabaco lo ha reflejado en Omega, ¿será la canción un punto de inflexión para la artista y dejar así de fumar?