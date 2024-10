Lewis Capaldi promete amor hasta el infierno en 'Love the Hell Out Of You', banda sonora de 'Romper el Círculo'

Las bandas sonoras juegan un papel determinante en las películas y series. Hay canciones y melodías que aumentan la frecuencia cardíaca, tanto si son románticas y suben la serotonina, como si son de tensión y nos dan escalofríos.

Con esta premisa, no cabe duda de que lo que busca una película de amor es sumergirnos en la atmósfera con baladas emotivas, románticas, tristes, nostálgicas... Y Love The Hell Out Of You es de esas que canciones capaces de erizarte la piel.

El tema, compuesto por Lewis Capaldi, forma parte del segundo disco del artista británico, Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Además, fue elegida como banda sonora de It Ends With Us (en castellano, Romper el Círculo), la película producida y protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni.

Suena en una de las escenas cruciales del film. "Solo había una canción para este momento", aseguraba la actriz en un comunicado ante la emisión de la película, basada en el libro homónimo escrito por Colleen Hoover. "Una vez que la veas, lo sentirás por ti mismo. Lewis Capaldi es querido no solo por su brillante trabajo, sino por quién es. No podría estar más orgulloso de que haya contado esta historia con nosotros. Es un honor; estaré agradecido por siempre. Esta película significa el mundo para mí".

Letra de Love the Hell Out Of You (Amarte hasta el infierno) en castellano

Tienes tus demonios, pasaste temporadas en el lado oscuro de la Luna

No intentes negarlo porque sé que yo también he estado allí

Bueno, ahora mismo, sé cómo se siente como si el mundo fuera a terminar

Pero te sacaré de esto

Si es lo último que hago

Voy a amarte hasta el infierno

Tomaré todo el dolor por el que estás pasando

Te llevaré al cielo si eso es lo que necesitas

Porque siempre me has amado hasta el infierno

Trajiste técnicas resonantes para mi enraizamiento cuando

Lo había perdido, un poco demasiado lejos del centro para encontrar

Algo de consuelo de todo este agotamiento y mis monstruos

Así que más te vale saber

Que te llevaré a casa

Voy a amarte hasta el infierno

Tomaré todo el dolor por el que estás pasando

Y te llevaré al cielo si eso es lo que necesitas

Porque siempre me has amado hasta el infierno

En los momentos en que te sientes incompleto

Sabe que los momentos son temporales

Cuando el miedo alimenta el fuego por dentro

Voy a amarte hasta el infierno

Tomaré todo el dolor por el que estás pasando

Y te llevaré al cielo si eso es lo que necesitas

Porque siempre me has amado hasta el infierno

Siempre me has amado hasta el infierno