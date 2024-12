Liam Gallagher responde si Oasis hará más conciertos en Europa y en España para 2026

Te interesa Los descalificativos más graves e impactantes de Liam y Noel Gallagher de Oasis a otros músicos

Liam Gallagher es conocido por su sentido del humor y por causar alguna que otra polémica en redes sociales. Esa fama ha ido construyéndosela por su gran actividad en X (antes Twitter), donde suele hablar a sus fans y responderles algunas preguntas, siempre con su característico sentido del humor.

De hecho, justo antes de que Oasis anunciara el regreso del grupo para una gira de conciertos en 2025, Liam Gallagher contestó a un usuario de dicha plataforma que preguntaba si eran verdad los rumores sobre la vuelta de la banda, a lo que él contestó: "Sinceramente, no he oído ni pío".

Ahora, la historia parece que puede volver a repetirse, esta vez en relación con las especulaciones sobre la ampliación de la gira de Oasis en 2026, año en el que el grupo actuaría en conciertos en Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido entre primavera y verano. Así lo ha informado este 6 de diciembre en exclusiva Oasis World, una fuente de información sobre la banda.

Por su parte, la cuenta Oasis Mania en X aseguró el 28 de noviembre que el estadio Metropolitano de Madrid espera recibir a Oasis en concierto en 2026.

La respuesta de Liam Gallagher

Este viernes 6 de diciembre, una seguidora de la banda ha preguntado a Liam Gallagher si estas informaciones son ciertas, a lo que el músico ha respondido: "No, me temo que tiene que ver con el cambio climático. No podemos hacer giras en estas circunstancias".

Teniendo en cuenta sus antecedentes, muchos fans consideran que el artista no ha respondido en serio, sobre todo teniendo en cuenta que Oasis saldrá de gira por Irlanda, Reino Unido, Australia o Argentina en 2025; y en 2025 el cambio climático también es un problema.

Según las fuentes antes mencionadas, la banda confirmará los conciertos en Europa para 2026 a lo largo del 2025 "debido a la alta demanda". ¿Será verdad finalmente?