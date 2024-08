Los descalificativos más graves e impactantes de Liam y Noel Gallagher de Oasis a otros músicos

Oasis vuelve, y con ello regresan también momentos del pasado de la banda.

El grupo, que se separó hace 15 años por las continuas disputas de Liam y Noel Gallagher, ha anunciado su reconciliación y la consecuente gira que darán por varios países, por la cual ganarán una gran cantidad de dinero.

El grupo británico de los 90 y 2000 vuelve así por todo lo alto, reviviendo también al lanzar su álbum Definitely Maybe en versiones deluxe y dejando a un lado sus antiguas diferencias, como el conocido como 'altercado en París' que terminó con el grupo.

Ahora, un usuario en redes sociales ha aprovechado el anuncio de la vuelta de Oasis para recuperar algunas de las declaraciones más polémicas tanto de Liam como de Noel Gallagher.

Y es que, si bien ambos hermanos tenían frentes abiertos el uno con el otro y tampoco se dedicaron las mejores palabras desde 2009 hasta su reconciliación actual, lo cierto es que durante su carrera también han tenido opiniones muy críticas hacia otras personalidades, a las que han lanzado descalificativos.

"Estoy seguro de que hubiera detestado a John Lennon. Creo que era un perfecto idiota" o "Habría que parar un poco con todas esas idioteces acerca de Blur y pensar en los fans de los dos grupos. Si tuviera 16 años, me gustarían a la vez Oasis y Blur" son algunos de los comentarios que pronunció en público Noel.

Por su parte, Liam también seguía la misma línea: "¿Kurt Cobain? Un pobre imbécil depresivo que no podía soportar la gloria", "Nunca pude soportar a Paul McCartney: él era el que escribía las canciones de marica, las blandas" y "El otro día Bono se me acercó y me dijo: '¿Cómo andas, hijo?'. No soy tu hijo, pedazo de imbécil", entre otras.

Otras perlitas que lanzó el grupo también iban dedicadas a compañeros de profesión: "Kylie Minogue es solo una pequeña idiota demoníaca por lo que a mí respecta", "Prefiero beber petróleo directo del bidón en un garaje que escuchar una entrevista de Alex Turner de Arctic Monkeys" y "Solo porque vendas muchos discos no significa que seas bueno. Mira a Phil Collins", entre muchas otras.

Por lo que parece, los miembros de Oasis nunca han sido las personas más generosas ni entre ellos ni con el resto del mundo. Habrá que esperar para ver cómo se comportan en su regreso.