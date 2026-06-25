Lisa confiesa que está trabajando en un nuevo álbum en solitario

La joven estrella pop Lisa, miembro del colectivo de k-pop BLACKPINK, ha dado una entrevista en la que desvela que se encuentra en las primeras fases de creación del que será su segundo álbum.

El ascenso de Lisa como estrella pop internacional en solitario ha sido uno de los más fulgurantes que se recuerda, aunque hay que reconocer que su estatus como una de las integrantes favoritas del grupo de k-pop BLACKPINK ha tenido parte de responsabilidad en este éxito sin sus compañeras.

Una ola que no impide que la autora de ROCKSTAR ya esté creando en su nuevo álbum, como ha indicado durante su última entrevista en la revista Vanity Fair. A pesar de que tampoco ha explicado muchos detalles de cómo se está desarrollando este proyecto, que supone su segundo disco en solitario, sí que ha confirmado que se encuentra en la fase de grabación "exploratoria" y tiene la idea de que este álbum sea el preámbulo a su próxima residencia en Las Vegas. Como se anunció en marzo , la artista se presentará en el Coliseo del Caesars Palace durante dos fines de semana de noviembre.

A lo largo de la entrevista, Lisa no ha dudado en hablar de sus comienzos en la industria, como cuando la segunda del cuarteto en inscribirse en el programa de entrenamiento de YG Entertainment, donde conoció a Jennie y Jisoo, sus compañeras en BLACKPINK. "Salíamos juntas, aunque yo apenas hablaba coreano y ella apenas hablaba inglés", ha explicado la artista, "pero logramos conversar, y lo hicimos genial ".

Sin embargo, la estrella del k-pop ha confesado que fue con ROSÉ, que llegó aproximadamente un año después, con quien estableció una relación especialmente cercana en aquellos días, ya que ambas eran las únicas con la familia en el extranjero: "Nos convertimos en hermanas gemelas".

También recordó cómo fue su madre la que introdujo el gusto por el espectáculo a Lisa, aunque en un principio tenía otros planes para ella. "Cuando era pequeña, mi madre quería que fuera actriz infantil y me apuntó a una escuela de interpretación", ha recordado, indicado que en aquel momento no era algo que le atrajese como en la actualidad, tras haber debutado en la superproducción White Lotus, "siento que actuar siempre fue algo que nunca quise intentar".