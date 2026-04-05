Mejores momentos de Rosalía en Madrid: del confesionario con Aitana al abrazo de Darío

Desde el Movistar Arena de Madrid, casi 70.000 espectadores fueron testigos del espectáculo teatral de Rosalía durante cuatro fechas: el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. Así, el LUX TOUR deja tras de sí grandes momentos en la capital española.

El discurso del primer concierto

Rosalía pronunció unas bonitas palabras dirigidas a Madrid en su primera noche: "Estoy muy feliz de estar aquí. La verdad es que la semana pasada estaba un poco delicadilla de salud, pero ya estoy mucho mejor", dijo sobre la intoxicación alimentaria que sufrió en Milán.

También echó la vista atrás sobre sus actuaciones previas en la capital: "Hace más de una década que llevo viniendo aquí a Madrid, y es una ciudad de la que tengo muchos recuerdos". Además, se remontó a cuando actuó en Casa Patas, un tablao flamenco que cerró en 2020 y en el que Rosalía sintió "el duende como en ningún otro lugar". "Quién me iba a decir a mí que una década más tarde estaría yo aquí llenando este estadio", confesó emocionada.

La puesta en escena de 'La Perla'

La Perla impresionó las cuatro noches al público de Madrid con una puesta en escena que representa a La Venus de Milo, tal y como explica el periodista Alejandro Burrueco a Europa FM. En esta actuación, coreografiada por Dimitris Papaioannou, el juego de manos materializa los celos de un hombre hacia ella: "Sentía que todo el mundo la quería tocar. Luego, las manos se separan de ella para mostrar la realidad: que Rosalía no se deja tocar por nadie. Empieza como La Venus de Milo, pero luego te dice que es una mujer respetable y que esa era solo la visión que tenía el hombre".

Los cuatro confesionarios

El espectáculo del LUX TOUR de Rosalía cuenta con un momento único: el confesionario. En esta parte, la artista sube a un fan o a un famoso para que cuente algún desengaño amoroso, el cual funciona como presentación de La Perla. En Madrid, las invitadas fueron cuatro famosas: Soy una pringada, Metrika, Aitana y Shannis.

Soy una pringada

El primer día, la creadora de contenido Soy una pringada se prestó a contar una turbia experiencia amorosa con un hombre. "Se quitó la camiseta y me dijo: 'Chúpame los pezones que no siento nada'", empezó. Así, narró ese tormentoso romance, que pasaba por un "acoso psicológico" para que se hiciera una prueba de fertilidad. Después de repetirle que era el amor de su vida, acabó diciéndole que la veía como una amiga.

Metrika

En la segunda fecha, Rosalía invitó al confesionario a la rapera Metrika, quien decidió contar que su novio le engañó con otra durante el Erasmus. "¡Que se iba a casar con otra! Entonces yo le llamo y le digo: 'Oye, ¿cuándo pensabas contarme que te ibas a casar con otra?'. Y me dijo: '¿Pa' qué me miras el correo?'", dijo. Al final, Rosalía se despidió con una reflexión: "Él quería dejarla de perla, pero el perla era él".

Aitana

Lo más destacado del tercer show fue, sin duda, la aparición sorpresa de Aitana para hablar de su relación con Sebastián Yatra (aunque sin mencionar su nombre). "Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le contó a Rosalía, que dijo: "Él sabía que él mismo tiene caducidad". Además, la autora de LUX confesó que no perdonó a Yatra por hablar de ella en una "maniobra de marketing" de 2022.

Shannis

En el cuarto concierto, Rosalía confesó a la influencer Shannis, que preguntó a la cantante si alguna vez ha estado con "un gay", a lo que contestó: "Mira, Shannis, no empieces porque no termino". Después, la tiktoker añadió que "siempre es mejor irse con una mujer que con un hombre". Con una sonrisa nerviosa en la boca, Rosalía dijo: "¡Shannis, no me empieces, eh! ¡No me empieces!".

Momentazos con fans

El grito de Eugenia

Antes de cantar Sauvignon Blanc en la primera fecha, Rosalía inició una conversación con una fan llamada Eugenia. "¿Sabes por qué no tienes vicios? Porque el vicio eres tú", gritó la seguidora. Evidentemente, todos los espectadores aplaudieron. Por su parte, Rosalía se rio con su ocurrencia: "Madre mía, Eugenia, por favor. Eugenia, un besito para ti. Mira, Eugenia, Sauvignon Blanc hoy es para ti", dijo.

El abrazo con Darío

En la segunda fecha, Rosalía se acercó a un joven fan muy emocionado. "Hola, ¿cómo te llamas? ¿Darío? Ay...", empezó diciendo Rosalía. "Estoy nervioso", confesó el chico. La artista le preguntó si podía darle un abrazo, a lo que Darío respondió que "sí, por favor". Y, aunque Rosalía intentó presentar la siguiente canción, el fan le dedicó unas bonitas palabras: "Eres mi mejor regalo de comunión". "Qué bonito eres. La siguiente canción es para ti. La rumba [del perdón], ¿sí?", añadió la catalana.

¿Qué momentazos regalará Rosalía al público de Barcelona? Tras dos conciertos en Lisboa, la artista visitará el Palau Sant Jordi con cuatro fechas: 13, 15, 17 y 18 de abril.