Paco León recuerda con admiración lo que le dijo Rosalía cuando la conoció hace seis años: "No parecía una flipada, lo tenía muy claro"
Paco León no se perdió el paso de LUX TOUR de Rosalía por Madrid. El actor y director estuvo en la grada en el último concierto del Movistar Arena y disfrutó como nadie como mostró en sus vídeos en redes. Al terminar el show no pudo evitar compartir una reflexión sobre la evolución de la cantante y cómo fue su primer encuentro con ella hace más de seis años.
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El pasado domingo amanecimos con las redes llenas de vídeos de famosos en el último concierto de Rosalía en Madrid. LUX TOUR se despidió del Movistar Arena con un show a la altura de los otros tres anteriores y en el que estuvieron, entre otros muchos, Paco León.
El director y actor no se quiso perder la cita y la disfrutó como nadie, como él mismo mostró en su perfil de Instagram. Al día siguiente el director de Aída y vuelta publicó una galería de vídeos y fotos en esta red social y en uno de los vídeos se le ve en la grada dándolo todo. Otros de los vídeos son del concierto y la última imagen de la galería es una foto suya junto a Rosalía hace más de seis años. Es del día que se conocieron y al que hace alusión en su publicación.
Paco León conoció a Rosalía hace ya seis años y medio cuando acababa de lanzar su primer disco. "Con su tema Catalina y su disco Los Ángeles muchos caímos rendidos a la evidencia", escribe el actor con gran admiración. "En las distancias cortas era como dice Guitarrica Dulce, pero crunchy como crema catalana", añade refiriéndose al tema Agua y Mezcal del cantante de Benicàssim.
"En un amago de prudencia remató: 'A ver, igual no me sale. Pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello"
"Muy curiosa por todo, entramos a ver un Microteatro. En ese momento solo me pedían fotos a mí. 🤯 Después con una cerveza en la mano me puse paternal y le pregunté que si no estaba aturdida por el éxito del disco", añade para luego continuar: "Ella, sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No, Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un show grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un grammy…. Bla bla".
Paco León pensó en ese momento lo mismo que hubiésemos pensado otros: "¿Pero qué dice esta loca?"No parecía una flipada parecía que lo tenía muy claro y en un amago de prudencia remató: 'A ver, igual no me sale. Pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello'. El resto es historia y ya la conocéis. Su éxito no es ascendente, es en todas direcciones, cada vez más libre, cada vez más hondo, cada vez más única. Gracias Rosi, por iluminar los caminos. 🕊️♥️".
LUX TOUR de Rosalía continúa el miércoles 8 y el jueves 9 de abril en Lisboa y llega a Barcelona el lunes 13 de abril. La catalana dará cuatro conciertos en la ciudad condal los días 13, 15, 17 y 18 de abril para luego seguir en Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Tras estos, dará el salto a América.