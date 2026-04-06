Paco León recuerda con admiración lo que le dijo Rosalía cuando la conoció hace seis años: "No parecía una flipada, lo tenía muy claro"

El pasado domingo amanecimos con las redes llenas de vídeos de famosos en el último concierto de Rosalía en Madrid. LUX TOUR se despidió del Movistar Arena con un show a la altura de los otros tres anteriores y en el que estuvieron, entre otros muchos, Paco León.

El director y actor no se quiso perder la cita y la disfrutó como nadie, como él mismo mostró en su perfil de Instagram. Al día siguiente el director de Aída y vuelta publicó una galería de vídeos y fotos en esta red social y en uno de los vídeos se le ve en la grada dándolo todo. Otros de los vídeos son del concierto y la última imagen de la galería es una foto suya junto a Rosalía hace más de seis años. Es del día que se conocieron y al que hace alusión en su publicación.

Paco León conoció a Rosalía hace ya seis años y medio cuando acababa de lanzar su primer disco. "Con su tema Catalina y su disco Los Ángeles muchos caímos rendidos a la evidencia", escribe el actor con gran admiración. "En las distancias cortas era como dice Guitarrica Dulce, pero crunchy como crema catalana", añade refiriéndose al tema Agua y Mezcal del cantante de Benicàssim.

"En un amago de prudencia remató: 'A ver, igual no me sale. Pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello"

"Muy curiosa por todo, entramos a ver un Microteatro. En ese momento solo me pedían fotos a mí. 🤯 Después con una cerveza en la mano me puse paternal y le pregunté que si no estaba aturdida por el éxito del disco", añade para luego continuar: "Ella, sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No, Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un show grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un grammy…. Bla bla".

Paco León pensó en ese momento lo mismo que hubiésemos pensado otros: "¿Pero qué dice esta loca?"No parecía una flipada parecía que lo tenía muy claro y en un amago de prudencia remató: 'A ver, igual no me sale. Pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello'. El resto es historia y ya la conocéis. Su éxito no es ascendente, es en todas direcciones, cada vez más libre, cada vez más hondo, cada vez más única. Gracias Rosi, por iluminar los caminos. 🕊️♥️".

LUX TOUR de Rosalía continúa el miércoles 8 y el jueves 9 de abril en Lisboa y llega a Barcelona el lunes 13 de abril. La catalana dará cuatro conciertos en la ciudad condal los días 13, 15, 17 y 18 de abril para luego seguir en Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Tras estos, dará el salto a América.