Lola Índigo adelanta 'La Reina', su propuesta a canción del verano, con un sample de 'Llorando se fue'

Después de colaborar con Omar Montes y Las Chuches en El Pantalón, una rumba que forma parte del disco homenaje al flamenco del artista de Pan Bendito, Lola Índigo tiene una nueva propuesta encima de la mesa.

Sin previo aviso y sin desvelar fecha de estreno, la cantante ha publicado en su cuenta de Instagram lo que parece un adelanto del videoclip de su próximo tema La Reina. Un clip en el que la artista derrocha potencia en una enérgica coreografía junto a su cuerpo de baile, grabado en la discoteca Fitz de Madrid y para el que la artista madrileña luce un corte de pelo con un nuevo tono rojizo.

El tema al completo todavía no ha visto la luz, pero ya se reconoce cuál será la clave de su éxito. La Reina suena familiar porque incluye un sample del mítico tema 'Llorando se fue' del año 1981, himno del folclor boliviano popularizado por Los Kjarkas.

No es la primera artista que utiliza ese reconocible compás para darle una vuelta de tuerca y llevárselo a su terreno. Jennifer Lopez lo utilizó para el mega hit On the Floor y ahora Lola Índigo lo renueva para una versión maquinera que se adapta a los tiempos que corren.