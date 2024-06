Las palabras de amor de Aitana a Sebastián Yatra antes de cantar 'Akureyri' en directo por primera vez

El arranque de la nueva gira de festivales de Aitana ha tenido lugar este viernes en la icónica Plaza de España de Sevilla, dentro de marco del Icónica Fest de la capital hispalense.

Allí se congregaron más de 10.000 acólitos de la artista, que se dejaron la voz cantando los grandes hits de una artista que ha crecido y evolucionado de manera exponencial.

Ya no es aquella niña inocente que conocimos en Operación Triunfo y tiene claro que seguirá bailando como le da la gana a pesar de las críticas. Exponer en pantalla los titulares de los medios que la cuestionaron por la coreografía de miamor supone un movimiento reivindicativo que demuestra su madurez y poder sobre el escenario.

Hubo baile, coreografías y mucha energía junto a su séquito de bailarines, pero también momentos emotivos con baladas como Más o Akureyri, su última colaboración con Sebastián Yatra.

No la había cantado nunca en directo, así que antes de presentarla quiso expresar lo especial que era para ella ese momento y lo mucho que significa el colombiano en su vida. "Hay una canción, que he sacado este año, que no he cantado nunca todavía... Me pone muy nerviosa cantarla porque sabéis que es demasiado especial. Es una de las canciones más especiales que he escrito nunca jamás, con una persona que quiero con todo el corazón. Me hace muy muy feliz poder cantarla con todos vosotros, mis Akureirys", decía ante los gritos ensordecedores de sus fans.

¿Están juntos Aitana y Sebastián Yatra?

El tema, una balada que narra la historia de su amor secreto y posterior ruptura pública, llegó con un videoclip rodado en la misma ciudad islandesa que da nombre a la canción.

En el clip, la pareja muestra por primera vez imágenes íntimas, besos y abrazos que volvieron a despertar los comentarios sobre si seguían juntos o no. Lo cierto es que, aunque siempre ha mostrado cariño y devoción el uno por el otro, nunca han confirmado que se diesen una segunda oportunidad.

"Nos queremos un montón, hay cosas que se ven", decía la artista en El Hormiguero hace unos meses, unas palabras que aunque para muchos supusieron la reconciliación oficial, lo cierto es que no aclaran si lo suyo va más allá de una amistad. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que mantengan una relación abierta, otro rumor sin contrastar.