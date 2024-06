"Si quieres la cantamos los tres": Rosalía propuso una colaboración a Omar Montes e Israel Fernández

Omar Montes se encuentra en su mejor momento a nivel musical. Ahora que ya tiene una base formada de fans y un buen puñado de hits coronando listas y acumulando reproducciones sin descanso, el de Pan Bendito ha querido salirse por la tangente y fabricar un disco homenaje al flamenco más puro.

Lágrimas de un Maleante, que se estrenó este 30 de mayo, contiene 11 temas que incluyen diferentes palos del género. Tangos, tanguillos, bulerías, sevillanas y rumbas con las que ensalza unos sonidos que asegura haber escuchado desde niño. La carta de presentación oficial fue El Pantalón, una colaboración con Lola Índigo y Las Chuches que resucitó a uno de los tríos más icónicos de principios de los 2000.

Con Israel Fernández canta en Pacquiao (Bulerías), un tema compuesto por el artista gitano, natural de Corral de Almaguer (Toledo), en el que además podría haberse unido Rosalía.

Tal y como Montes ha relatado en el podcast WorldCast, fue Israel el que primero tanteó a Rosalía para grabarla juntos. "Casi tengo un lío y no me dejan sacar la canción. Porque fíjate, que yo no lo sabía, pero Farruquito se comprometió con la Rosalía para que esa parte de la canción [la que ahora canta Omar] la cantase ella. Tuve que hablar con ella y todo, porque no sabía si la iba a sacar ella", cuenta sobre la colaboración originaria, que como nunca llegó a hacerse realidad, cayó en sus manos para su disco.

"Me dijo Farruquito 'primo, yo no quiero quedar mal con la Rosi, habla tú con ella porque si se lo quiere quedar ella se lo tengo que dar, porque yo se lo he prometido a ella... Y yo lo vi normal. Digo 'sí, si se lo has prometido a ella, que lo saque, no hay ningún problema", prosigue antes de relatar cómo fue su conversación con la artista de Sant Esteve de Ses Rovires.

"Cuando hablé con ella me dijo 'no pasa nada, hermano, hazlo si quieres con el Isra o si quieres lo hacemos los tres. Y yo dije 'pues hacerlo los tres sería la bomba", cuenta, algo apenado, recordando que esa colaboración soñada no pudo llevarse a cabo por un problema de tiempos. "Pero como yo el día 30 sacaba el disco, pues no daba tiempo. La Rosi tiene sus cosas y no va a ponerse a grabar por mí para llegar al día 30".