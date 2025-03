Lola Índigo se despide del Bernabéu y cambia su concierto en Madrid al Metropolitano con nuevas entradas

Lola Índigo ha informado a sus seguidores de que su concierto en Madrid para el 14 de junio de 2025 ya no se celebrará en el Bernabéu, tal y como estaba previsto en un principio. Ahora, la artista traslada el mayor espectáculo de su carrera al Metropolitano para "el mismo día a la misma hora".

"Me alegra mucho dar esta noticia porque han sido unos meses de mucha incertidumbre y la prioridad era asegurar este concierto para vosotros que nos habéis apoyado incondicionalmente y por todo el equipo de artistas y profesionales que está delante y detrás en este show", comenta Lola Índigo, refiriéndose a los problemas del estadio del Real Madrid por exceso de ruido.

El club de fútbol canceló todos sus espectáculos musicales hasta, mínimo, mayo de 2025. Esto provocó que tanto Lola Índigo como Aitana y Rels B tuvieran que plantear un plan B, y la cantante de La Reina decidió retrasar el concierto del 22 de marzo al 14 de junio manteniendo el mismo estadio: el Bernabéu.

Sin embargo, el mismo día que Lola Índigo hizo pública su decisión, el Real Madrid lanzó un comunicado de última hora. "En el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu". Aseguraron que no se podrá fijar ningún espectáculo "hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas".

Nueva fecha, nuevas entradas para Lola Índigo

Lola Índigo ha compartido la noticia del cambio de recinto al Metropolitano este jueves 6 de marzo a través de sus redes sociales, mostrándose visiblemente tranquila. "Después de mucho esfuerzo se logró que además se pueda realizar el mismo día y que no provoque cambios y problemas en vuestros planes de alojamiento o transporte", dice a sus fans.

"Han sido unos meses muy duros donde todo el equipo ha trabajado para sacarlo adelante. Por eso nos da muchísima alegría dar esta noticia, además de anunciar que tras conocer la implantación del escenario en el Estadio Metropolitano se van a liberar nuevas entradas para este primer show de la gira en Madrid", añade Lola Índigo.

Así, el domingo 9 de marzo a las 13:00, la artista sacará a la venta nuevas entradas para su concierto en el Estadio Metropolitano del 14 de junio. Además, las entradas del Estadio Santiago Bernabéu "siguen siendo válidas para este show", tal y como ha informado Lola Índigo en su canal de WhatsApp.