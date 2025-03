La pista que pone en duda los conciertos de Aitana en el Bernabéu tras el cambio de Lola Índigo

Lola Índigo ha anunciado este jueves 6 de marzo que traslada su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu del 14 de junio al Estadio Metropolitano, sin cambiar ni la fecha ni la hora. "Me alegra mucho dar esta noticia porque han sido unos meses de mucha incertidumbre y la prioridad era asegurar este concierto para vosotros", ha dicho la artista a sus fans.

Debido al exceso de ruido en sus conciertos, el Real Madrid canceló todos sus espectáculos musicales hasta, mínimo, mayo de 2025. Esto provocó que tanto Lola Índigo como Aitana y Dellafuente tuvieran que plantear un plan B. La decisión de Aitana fue mantener sus dos conciertos con todo agotado en el Bernabéu, pero para los días 27 y 28 de junio de 2025.

Lola Índigo hizo lo mismo, retrasando su espectáculo en el Bernabéu al 14 de junio. Sin embargo, cuando la cantante dio la noticia del cambio de fecha, el Real Madrid lanzó un comunicado de última hora. "En el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu". Aseguraron que no se podrá fijar ningún espectáculo "hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa".

¿Qué pasa con los conciertos de Aitana en el Bernabéu?

Tras la noticia de que Lola Índigo abandona el Bernabéu y se pasa al Metropolitano, los fans de Aitana se preguntan qué pasará con sus conciertos. Un fan de la artista asegura que sus espectáculos en el estadio del Real Madrid "también están cancelados porque en la página del Bernabéu te deja coger entradas para hacer la visita guiada del estadio y antes no te dejaba porque al estar el concierto no había visitas", dice @danielplaza_p en X (antes Twitter).

Otro usuario, @adriiisinmas, recuerda que Aitana no podría trasladar su segunda fecha en el Bernabéu al Metropolitano porque el 28 de junio da un concierto Imagine Dragons en el estadio del Atlético de Madrid. "No es ningún tipo de hate porque me da una pena enorme por ella, es simple información. Fans de Aitana, os deseo mucha suerte, porque no sé sinceramente qué solución van a dar", escribe.

Los días 27 y 28 de junio, el Movistar Arena de Madrid no tiene agendado ningún evento. Sin embargo, en el recién estrenado documental Aitana: Metamorfosis, el equipo de la artista no ve con buenos ojos trasladar los conciertos del Bernabéu a este recinto porque no les posicionaría bien.

En esa misma escena de la docuserie, el equipo de Aitana valora si finalmente se celebrarán los shows agendados para el 27 y 28 de junio en el Bernabéu, estableciendo un 10 % de posibilidades de que eso ocurra. De momento, Aitana no se ha pronunciado al respecto.