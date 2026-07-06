Lola Índigo propone una lista de 14 mujeres que podrían formar parte de cualquier festival de música

Lola Índigo ha vuelto a alzar la voz contra la industria musical y esta vez lo ha hecho para quejarse por el trato que las mujeres reciben en los festivales de música.

La cantante, que recientemente se quejaba del machismo que existe en el sector y denunciaba que no es fácil que te hagan caso, se ha asomado a las redes sociales para quejarse por la falta de presencia femenina en estos eventos urbanos que se celebran cada verano a lo largo y ancho de la geografía española.

"Parecéis alérgicos a las mujeres", ha escrito en Instagram Stories en un mensaje dirigido a los que ella ha bautizado como NABOFEST. Y ha compartido "algunas ideas" para darle un nuevo aire a sus carteles. "Este año ya nos ha dado ni vergüenza", ha denunciado públicamente.

La intérprete de pa ti toa, referencia en la música pop y urbana, cita a 14 artistas femeninas que están a la altura de sus compañeros hombres y que podrían ser reclamo de cualquier cita musical. Esta es su selección y, como suele decirse en estos casos, son todas las que están pero no están todas las que son.